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Газизов: «Уфа» будет играть в ФНЛ. Задача – как можно быстрее вернуться в РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб будет играть в ФНЛ в следующем сезоне.

«Могу сразу сказать, почему мы взяли паузу после сезона. Нужно было собраться с мыслями. Нужно понять фазу, где мы находимся. На сегодняшний день мы готовы отвечать на все каверзные и не очень вопросы о том, куда движется «Уфа» и в каком направлении она двигается.

На сегодняшний день «Уфа» будет играть в ФНЛ-1. У нас есть достаточно финансирования. Задачи у команды — вернуться в РПЛ как можно быстрее. Выполнение задачи будет зависеть от нашей игры.

Практически весь тренерский штаб покинул команду. Ведутся переговоры с новым главным тренером», — сказал Газизов.

  • «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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