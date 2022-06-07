Экс-тренер «Уотфорда» Ивич – об интересе ЦСКА: «Я не против поработать в России»

Бывший главный тренер «Уотфорда» Владимир Ивич высказался о возможном назначении на пост главного тренера ЦСКА.
«Было ли предложение от ЦСКА? Как я уже говорил ранее, комментировать это не могу. На этот вопрос я не отвечу никогда.
Я не имею ничего против того, чтобы поработать в России, но обсуждать конкретные клубы не готов», – сказал Ивич.
- Ивич тренировал «Уотфорд» с 16 августа по 20 декабря 2020 года. Это его последний клуб.
- Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА с прошлого года.
- Сообщалось, что сегодня московский клуб возглавит Владимир Федотов.
Источник: «РБ Спорт»