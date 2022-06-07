Экс-тренер «Уотфорда» Ивич – об интересе ЦСКА: «Я не против поработать в России»

Бывший главный тренер «Уотфорда» Владимир Ивич высказался о возможном назначении на пост главного тренера ЦСКА.

«Было ли предложение от ЦСКА? Как я уже говорил ранее, комментировать это не могу. На этот вопрос я не отвечу никогда.

Я не имею ничего против того, чтобы поработать в России, но обсуждать конкретные клубы не готов», – сказал Ивич.