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    Николич назвал виновного в поражении от «Ростова»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ сказал, что его команде нужно работать над психологией.

    – Очень плохой результат, мы все расстроены. Добавить нечего. Спасибо нашим болельщикам, кто пришел в такую погоду.

    По игре первый тайм был отличный, нужно было забивать второй гол и реализовывать свои моменты. Во втором тайме ничего страшного у нас не было. Мне непонятно, зачем мы торопимся, когда владеем мячом, а «Ростов» садится низко и не играет агрессивно. Потом было почти два автогола, два отскока.

    Нам надо много работать над психологией. Я знаю, как это делать в будущем. Единственный человек, который виноват в таком, – это я.

    – Почему так поздно сделали замену во втором тайме, когда «Ростов» перехватил преимущество?

    – Не согласен, что во втором тайме игра полностью была в пользу «Ростова». Они начали выигрывать борьбу и единоборства, я видел в этом их преимущество. У нас были почти все лидеры на поле, мне хотелось посмотреть на них. Мне больше нравится выиграть матч и понять, кто мы, чем сыграть вничью и у меня остались бы вопросы.

    • У ЦСКА гол на 4-й минуте забил Келлвен. У «Ростова» Егор Голенков отличился на 77-й и 89-й минутах.
    • ЦСКА после 16 туров занимает 6-е место в РПЛ с 27 очками, у «Ростова» 8-я позиция и 20 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2024 17:10
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    Комментарии (13)
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    Riot Zero
    1732371532
    А я думал он скажет, виноват русский мороз.
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    DOCTOR PENALTY
    1732371652
    Правильно! Виноват во всём главный конюх!
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    Борис34684
    1732372131
    Одно и тоже из матча в матч, может все таки Гинер уберёт его зимой.
    Ответить
    Интерес
    1732372176
    Вот клоун! Именно неспешный перепас в игре твоей команды приводит в очередной раз к негативному результату.Редкие атаки начинались с длинного паса Акинфеева,и пару раз-Мозеса.Пасуют поперёк поля десятки раз,причём,точно в ноги,а то и в недодачу.И это притом,что никакого прессинга ростовчан и не было-они спокойно дожидались,когда ленивое "нападение" упрётся в оборонительную стену.Резкие контратаки,которые всегда присущи ЦСКА-единичные случаи,а позиционка команде никогда ничего не приносила.А уж замена на 85-й минуте-вне критики вообще.Витей Ханчарэнкой пахнУло... Словом,Карпин переиграл невнятного Николича вчистую.
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    biber.ru
    1732372210
    Виноват, пиши заявление.
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    Серый212918
    1732372861
    ВЭБу пох. Футболистам и тш тоже. За что деньги получаем, ребятки?
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    ...уефан
    1732373525
    ...нелепы эти словеса, да ещё и от тренера, в качестве отмазки...
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1732373944
    А ГДЕ БЫЛ АКИНФЕЕВ ????? берите ФИЛИМОНОВА
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    Ghork
    1732380859
    Пока этот физрук у руля не х...уя ЦСКА не светит, неужели болелы не понимают
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