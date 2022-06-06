Алексей Березуцкий может войти в тренерский штаб Федотова в ЦСКА

Стало известно, какие перестановки могут произойти в тренерском штабе ЦСКА после возможного назначения Владимира Федотова.
Василий Березуцкий, вероятно, покинет клуб, а его брат Алексей, который сейчас возглавляет команду, может остаться.
Сообщалось, что официально о подписании контракта с Федотовым ЦСКА объявит завтра либо в ближайшие дни.
- Тренер с 2020 года возглавлял «Сочи».
- Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
- ЦСКА занял 5-е место в прошедшем чемпионате.
Источник: «Спорт-Экспресс»