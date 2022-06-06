Алексей Березуцкий может войти в тренерский штаб Федотова в ЦСКА

Стало известно, какие перестановки могут произойти в тренерском штабе ЦСКА после возможного назначения Владимира Федотова.

Василий Березуцкий, вероятно, покинет клуб, а его брат Алексей, который сейчас возглавляет команду, может остаться.

Сообщалось, что официально о подписании контракта с Федотовым ЦСКА объявит завтра либо в ближайшие дни.