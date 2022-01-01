Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
2 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

Алексей Березуцкий может войти в тренерский штаб Федотова в ЦСКА

Стало известно, какие перестановки могут произойти в тренерском штабе ЦСКА после возможного назначения Владимира Федотова.

Василий Березуцкий, вероятно, покинет клуб, а его брат Алексей, который сейчас возглавляет команду, может остаться.

Сообщалось, что официально о подписании контракта с Федотовым ЦСКА объявит завтра либо в ближайшие дни.

  • Тренер с 2020 года возглавлял «Сочи».
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
  • ЦСКА занял 5-е место в прошедшем чемпионате.

Новости по теме
Дзагоев рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об уходе Федотова в ЦСКА
«Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграют в Кубке Матч Премьер 3
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:47
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11