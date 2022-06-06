Санкт-Петербург – фаворит на проведение Суперкубка между «Зенитом» и «Спартаком»

Место проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» определится на заседании исполкома РФС на этой неделе.

По информации «РБ Спорт», РФС рассматривает три места проведения матча – Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Фаворитом является Петербург.

В РФС склоняются к проведению Суперкубка в Санкт-Петербурге из-за коммерческой привлекательности матча на «Газпром Арене». Игру могут провести в Петербурге в качестве компенсации за перенесенный финал Лиги чемпионов.

На день матча на стадионе запланирован концерт группы «Руки Вверх». Его перенесут, если РФС решит провести игру на «Газпром Арене».