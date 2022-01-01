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Санкт-Петербург – фаворит на проведение Суперкубка между «Зенитом» и «Спартаком»

Место проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» определится на заседании исполкома РФС на этой неделе.

По информации «РБ Спорт», РФС рассматривает три места проведения матча – Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Фаворитом является Петербург.

В РФС склоняются к проведению Суперкубка в Санкт-Петербурге из-за коммерческой привлекательности матча на «Газпром Арене». Игру могут провести в Петербурге в качестве компенсации за перенесенный финал Лиги чемпионов.

На день матча на стадионе запланирован концерт группы «Руки Вверх». Его перенесут, если РФС решит провести игру на «Газпром Арене».

  • Матч должен состояться в 9 июля.
  • «Спартак» попросил РФС провести матч в «Лужниках».
  • «Зенит» стал чемпионом России, «Спартак» выиграл Кубок.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 18:54
Комментарии6
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    Рейтинг: +440

    fakeid 13 минут назад

    мля, лучше не надо. давайте в луже или на нейтралке. а то эти потом полгода будут визжать про газпром. хотя они и так визжат постоянно) лично я за лужу. проиграем - пофиг, но зато будет зрелище.

    1
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    Рейтинг: +489

    SpartakMoskwa 55 минут назад

    На Лужниках нужно проводить, аншлаг будет снова

    1
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    Рейтинг: +3054

    Беспонтий 1 час назад

    ну
    кто ещё тут разбирается в апельсинах
    орите

    1
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    Рейтинг: +10343

    Алексей З 1 час назад

    Не верю .
    Бомбардир любит устроить срач, вот и вкидывает спецом.
    Хорошие вы ребята на букву "Б"

    0
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    Рейтинг: +1355

    Sedoi_Goblin 1 час назад

    Такие мероприятия на нейтральном поле проводятся..

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    Рейтинг: +919

    Лфшт 1 час назад

    А кто-то сомневался ?? Кто платит, тот и заказывает музыку

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