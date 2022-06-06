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  • Санкт-Петербург – фаворит на проведение Суперкубка между «Зенитом» и «Спартаком»

Санкт-Петербург – фаворит на проведение Суперкубка между «Зенитом» и «Спартаком»

6 июня 2022, 18:54
13

Место проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» определится на заседании исполкома РФС на этой неделе.

По информации «РБ Спорт», РФС рассматривает три места проведения матча – Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Фаворитом является Петербург.

В РФС склоняются к проведению Суперкубка в Санкт-Петербурге из-за коммерческой привлекательности матча на «Газпром Арене». Игру могут провести в Петербурге в качестве компенсации за перенесенный финал Лиги чемпионов.

На день матча на стадионе запланирован концерт группы «Руки Вверх». Его перенесут, если РФС решит провести игру на «Газпром Арене».

  • Матч должен состояться в 9 июля.
  • «Спартак» попросил РФС провести матч в «Лужниках».
  • «Зенит» стал чемпионом России, «Спартак» выиграл Кубок.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (13)
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Лфшт
1654530949
А кто-то сомневался ?? Кто платит, тот и заказывает музыку
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Sedoi_Goblin
1654531147
Такие мероприятия на нейтральном поле проводятся..
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Беспонтий
1654531711
ну кто ещё тут разбирается в апельсинах орите
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SpartakMoskwa
1654532897
На Лужниках нужно проводить, аншлаг будет снова
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nik55
1654536425
на нейтральном поле
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portero
1654540461
Это как раньше в Москве играли все финалы, а теперь в Питере??? А как же нейтральное поле, популяризация футбола в регионах????
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Plyash
1654545597
Хватит фантазий,матч состоится только на нейтральном поле,согласно прописанного параграфа,от которого не отступишь.
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PAREVG.
1654558209
Вот когда у Зенита отберут газпром, тогда может быть, играть будут на нейтральном поле.. Но, я думаю это случится тогда. когда в кремле перестанут править выходцы из Ленинграда. А пока РФС, РПЛ, судейский корпус, ВАР, видео трансляции и прочее принадлежит газпрому, удивляться нечему. Финал ЛЧ, Ленинград тоже получил только благодаря генеральному спонсору. Кто платит, тот и заказывает музыку...
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