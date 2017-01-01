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Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Месси и Роналду – вне топ-100

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Лидером по трансферной стоимости стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, которого оценили в 205,6 миллиона евро.

Второе место в рейтинге занял вингер «Реала» Винисиус (185,3 миллиона), третье – форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (152,6 миллиона).

В топ-10 вошли по три футболиста из «Барселоны» и «Ман Сити». Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «МЮ» Криштиану Роналду не попали в рейтинг.

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Источник: CIES

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1058

    mama1991 11 минут назад

    Беспонтовые ноу неймы по факту, авансовые «звезды».... которым не интересна эмблема. Не думал что футбол станет таким.

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    Рейтинг: +10337

    Алексей З 1 час назад

    Бомбардир, вы сами читаете , что в шапку выстовляете.
    ТОП -10 отличается от ТОП -100 или нет ?

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    Рейтинг: +1354

    Sedoi_Goblin > Алексей З 1 час назад

    А Бомбардиру по**й)))

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    Рейтинг: +576

    SinyaaPyll > Алексей З 1 час назад

    В чём ошибка? Если Месси и Роналду не вошли в сотню, то их не должно быть тем более в десятке.

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