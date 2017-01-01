Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Месси и Роналду – вне топ-100

Беспонтовые ноу неймы по факту, авансовые «звезды».... которым не интересна эмблема. Не думал что футбол станет таким.
CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала топ-100 самых дорогих футболистов мира.
Лидером по трансферной стоимости стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, которого оценили в 205,6 миллиона евро.
Второе место в рейтинге занял вингер «Реала» Винисиус (185,3 миллиона), третье – форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (152,6 миллиона).
В топ-10 вошли по три футболиста из «Барселоны» и «Ман Сити». Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «МЮ» Криштиану Роналду не попали в рейтинг.