Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Месси и Роналду – вне топ-100

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Лидером по трансферной стоимости стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, которого оценили в 205,6 миллиона евро.

Второе место в рейтинге занял вингер «Реала» Винисиус (185,3 миллиона), третье – форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (152,6 миллиона).

В топ-10 вошли по три футболиста из «Барселоны» и «Ман Сити». Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «МЮ» Криштиану Роналду не попали в рейтинг.