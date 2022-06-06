«Я бы отказался». Юран – о возможном приглашении Кокорина в «Химки»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что не хотел бы видеть в своей команде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

– А если бы вдруг возникла возможность пригласить Александра Кокорина?

– Я бы отказался.

– Кокорин так и остался для вас загадкой?

– Не то чтобы загадкой. Я просто не понимаю некоторых вещей – Бог одарил таким футбольным талантом, а ты его не реализовываешь.

– Он из сытых?

– Я с ним не общался. Но знаю, что он мог бы достичь гораздо большего. Может быть, уже устал от футбола... Не знаю. Ведь в «Сочи» же он начал потихоньку выходить на прежний уровень, забивал. Но потом...