«Я бы отказался». Юран – о возможном приглашении Кокорина в «Химки»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что не хотел бы видеть в своей команде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
– А если бы вдруг возникла возможность пригласить Александра Кокорина?
– Я бы отказался.
– Кокорин так и остался для вас загадкой?
– Не то чтобы загадкой. Я просто не понимаю некоторых вещей – Бог одарил таким футбольным талантом, а ты его не реализовываешь.
– Он из сытых?
– Я с ним не общался. Но знаю, что он мог бы достичь гораздо большего. Может быть, уже устал от футбола... Не знаю. Ведь в «Сочи» же он начал потихоньку выходить на прежний уровень, забивал. Но потом...
- Кокорин в этом сезоне провел 7 матчей за «Фиорентину», но не смог отметиться результативными действиями.
- Сообщалось, что клуб хочет разорвать контракт с россиянином.
Источник: «Спорт-Экспресс»