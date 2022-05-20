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«Цена – ноль». Кокорин уйдет из «Фиорентины» летом бесплатно («РБ Спорт»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин летом покинет клуб. Это будет либо разрыв контракта, либо бесплатный трансфер в другой клуб.

«Кокорин этим летом будет на рынке, цена – ноль. Если покупателей не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию, но не в связи с политическими событиями, а по причине полного разочарования в игроке, он не оправдал ожиданий», – сообщил итальянский источник.

  • Нападающий не играет с 10 апреля.
  • В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 7 матчах.
  • Контракт Кокорина рассчитан до 2024 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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20.05.2022 21:54
Комментарии9
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    Рейтинг: +49862

    MaxRnD 1 час назад

    Гиперинфляция

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    Рейтинг: +12459

    playsh 1 час назад

    Полный мудлон.От бога.

    0
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    Рейтинг: +22779

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Кокорин - это самое большое недоразумение нашего футбола. Вряд ли его кто-то переплюнет.

    2
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    Рейтинг: +68

    Теркчанин 1 час назад

    какой нить рос.клуб возьмет его с удовольствием,поскольку леги не хотят в Россию или очень дороги.

    0
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    Рейтинг: -92

    diamondfan 1 час назад

    Кокошу в сибирь!

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    Рейтинг: +7113

    серега кашин 1 час назад

    кокорин тоже ноль

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    Рейтинг: +850

    Hoahin 1 час назад

    Афера века, впарили макаронникам Коку))

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    Рейтинг: +3775

    raritet 2 часа назад

    Нужно срочно брать.

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    Рейтинг: +1634

    Vitaga 2 часа назад

    неуловимый джо.... кому он нужен

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