«Цена – ноль». Кокорин уйдет из «Фиорентины» летом бесплатно («РБ Спорт»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин летом покинет клуб. Это будет либо разрыв контракта, либо бесплатный трансфер в другой клуб.
«Кокорин этим летом будет на рынке, цена – ноль. Если покупателей не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию, но не в связи с политическими событиями, а по причине полного разочарования в игроке, он не оправдал ожиданий», – сообщил итальянский источник.
- Нападающий не играет с 10 апреля.
- В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 7 матчах.
- Контракт Кокорина рассчитан до 2024 года.
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Источник: «РБ Спорт»