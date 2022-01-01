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«Им уже сложно работать на пределе». Юран – об уходе Жиркова и Мамаева из «Химок»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал уход из клуба Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«Химки» решили не продлевать контракты с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым. Прощальный разговор с ними состоялся?

– Как такового самого разговора не было. Когда мы проводили стыки, Паша и Юра уже фактически были вне команды. Понимали – клуб с ними контракты не продлит. Мы не «Зенит» и не «Динамо». У нас все должны бегать, отбирать мяч, отрабатывать по полной в обороне. Жирков и Мамаев – большие мастера, прошли серьезный путь. С уважением отношусь к ним. Но в сегодняшних «Химках» ставка, прежде всего, на голодных футболистов. Играть только за счет класса нам еще тяжело. А Юрий и Павел с каждым годом, увы, не молодеют. Им уже сложно работать на пределе. К тому же их то и дело преследовали травмы, рецидивы которых на таком уровне неизбежны. А с ЦСКА, «Зенитом», «Сочи» и «Динамо» нам было нужно больше думать об обороне и требовалось играть через не могу.

– Чем запомнилась работа с Мамаевым и Жирковым?

– Они – настоящие профессионалы, с которыми никаких проблем не возникало. Выкладывались как могли. А когда не проходили в состав, никто недовольства не высказывал.

  • Оба игрока присоединились к «Химкам» зимой.
  • 38-летний Жирков провел за клуб три матча, 33-летний Мамаев – один.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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