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Андрей Мостовой может перейти в «Локомотив», если «Зенит» подпишет Бакаева

Будущее полузащитника Андрея Мостового в «Зените» оказалось под вопросом.

24-летний футболист может покинуть команду, если петербуржцы подпишут Зелимхана Бакаева.

В услугах Мостового заинтересован «Локомотив». Возможен как полноценный трансфер, так и аренда.

  • Бакаев ушел из «Спартака» и стал свободным агентом.
  • Контракт Мостового с «Зенитом» действует до 2024 года.
  • В прошедшем сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.

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Источник: «Евро-Футбол»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +2956

    Беспонтий 14 секунд назад

    менять червонного валета
    на вальта пикового
    вы ахирели в лёт
    по новому

    0
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    Рейтинг: +1181

    вальтер79 26 минут назад

    писец как это по нашему своего воспитаника выгнать и взять варяга ноунейма

    0
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    Рейтинг: +9192

    САДЫЧОК 59 минут назад

    Мостовой достаточно хороший игрок .Бакаев ,Круговой намного слабее !

    1
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    Рейтинг: +755

    БеZуМныЙ 1 час назад

    На буй такой обмен. Мостовой лучше, а Бакаева надо переучивать от срамтаковских стеночек и забеганий, чтобы стал футболистом.

    2
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    Рейтинг: +1234

    Artemka444 2 часа назад

    Бакаев не лучше Мостового!!!!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +16313

    paracetamol > Artemka444 2 часа назад

    Мостовой гораздо лучше этого свиненка. Он же не признает игровой дисциплины, шарится куда хочет и больше мешает, чем помогает. Не зря его в свинарнике на лавку сажали много раз!

    4
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    Рейтинг: +10315

    Алексей З 2 часа назад

    Неплохо для Локо и конкурентов Зенита.

    0
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