Андрей Мостовой может перейти в «Локомотив», если «Зенит» подпишет Бакаева

Будущее полузащитника Андрея Мостового в «Зените» оказалось под вопросом.

24-летний футболист может покинуть команду, если петербуржцы подпишут Зелимхана Бакаева.

В услугах Мостового заинтересован «Локомотив». Возможен как полноценный трансфер, так и аренда.

Бакаев ушел из «Спартака» и стал свободным агентом.

Контракт Мостового с «Зенитом» действует до 2024 года.

В прошедшем сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно