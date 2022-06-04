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  • Андрей Мостовой может перейти в «Локомотив», если «Зенит» подпишет Бакаева

Андрей Мостовой может перейти в «Локомотив», если «Зенит» подпишет Бакаева

4 июня 2022, 09:28
10

Будущее полузащитника Андрея Мостового в «Зените» оказалось под вопросом.

24-летний футболист может покинуть команду, если петербуржцы подпишут Зелимхана Бакаева.

В услугах Мостового заинтересован «Локомотив». Возможен как полноценный трансфер, так и аренда.

  • Бакаев ушел из «Спартака» и стал свободным агентом.
  • Контракт Мостового с «Зенитом» действует до 2024 года.
  • В прошедшем сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.

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Источник: «Евро-Футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Бакаев Зелимхан Мостовой Андрей
Комментарии (10)
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Artemka444
1654326071
Бакаев не лучше Мостового!!!!
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САДЫЧОК
1654332644
Мостовой достаточно хороший игрок .Бакаев ,Круговой намного слабее !
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вальтер79
1654334610
писец как это по нашему своего воспитаника выгнать и взять варяга ноунейма
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Беспонтий
1654336290
менять червонного валета на вальта пикового вы ахирели в лёт абрек всех за бёт по новому
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Kollljan
1654338943
Пусть лучше Бакаев идёт в Локомотив, а еще лучше на х...!
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Ziklop
1654340164
пусть Мост лучше бегает!
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Вомбат
1654345141
Зенит действительно ведет переговоры с Бакаевым, и если бы Семак не был против, Бакаев уже был бы подписан. Семак считает, что Мостовой лучше прдменяет Малкома, чем это способен делать Бакаев. Думаю, что он прав, и в Зените Бакаев вряд ли приживется.
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zigbert
1654369502
Игроки примерно одного уровня и конкуренция между ними может оказаться жесткой. Но пока еще ничего не ясно.
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