Андрей Мостовой может перейти в «Локомотив», если «Зенит» подпишет Бакаева

Будущее полузащитника Андрея Мостового в «Зените» оказалось под вопросом.
24-летний футболист может покинуть команду, если петербуржцы подпишут Зелимхана Бакаева.
В услугах Мостового заинтересован «Локомотив». Возможен как полноценный трансфер, так и аренда.
- Бакаев ушел из «Спартака» и стал свободным агентом.
- Контракт Мостового с «Зенитом» действует до 2024 года.
- В прошедшем сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
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Источник: «Евро-Футбол»