Мхитарян уйдет из «Ромы» в «Интер» ради участия в ЛЧ (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продолжит карьеру в «Интере».

Армянин решил сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.

У 33-летнего футболиста было предложение продлить контракт с римским клубом, однако он выбрал вариант с «Интером». Вскоре будет объявлено о заключении соглашения до 2024 года.

Мхитарян выступал за «Рому» с 2019 года.

Он провел 117 матчей, забил 29 голов и сделал 28 ассистов.

Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

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