Босы Интера совсем с ума сошли, он же давно уже не уровень Интера.
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продолжит карьеру в «Интере».
Армянин решил сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
У 33-летнего футболиста было предложение продлить контракт с римским клубом, однако он выбрал вариант с «Интером». Вскоре будет объявлено о заключении соглашения до 2024 года.
- Мхитарян выступал за «Рому» с 2019 года.
- Он провел 117 матчей, забил 29 голов и сделал 28 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
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