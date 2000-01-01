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Мхитарян уйдет из «Ромы» в «Интер» ради участия в ЛЧ (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продолжит карьеру в «Интере».

Армянин решил сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.

У 33-летнего футболиста было предложение продлить контракт с римским клубом, однако он выбрал вариант с «Интером». Вскоре будет объявлено о заключении соглашения до 2024 года.

  • Мхитарян выступал за «Рому» с 2019 года.
  • Он провел 117 матчей, забил 29 голов и сделал 28 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2778

    FRZZ 1 час назад

    Босы Интера совсем с ума сошли, он же давно уже не уровень Интера.

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    Рейтинг: +2035

    ItalianFootball 2 часа назад

    И Дибала им тогда не нужен. Ну если Лаутаро удержат.

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    Рейтинг: +1234

    Artemka444 2 часа назад

    Зачем Интер набирает старичков??

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