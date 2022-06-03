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«Бавария» хочет купить Осимхена на замену Левандовски. «Наполи» требует 100 миллионов

«Бавария» проявляет интерес к форварду «Наполи» Виктору Осимхену.

В мюнхенском клубе считают, что 23-летний футболист способен стать заменой для Роберта Левандовски, который хочет уйти.

На нигерийца также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл».

Владелец «Наполи» готов продать нападающего не менее чем за 100 миллионов евро.

  • В прошедшем сезоне Осимхен забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Corriere dello Sport

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