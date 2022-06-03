«Бавария» хочет купить Осимхена на замену Левандовски. «Наполи» требует 100 миллионов

«Бавария» проявляет интерес к форварду «Наполи» Виктору Осимхену.

В мюнхенском клубе считают, что 23-летний футболист способен стать заменой для Роберта Левандовски, который хочет уйти.

На нигерийца также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл».

Владелец «Наполи» готов продать нападающего не менее чем за 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Осимхен забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах.

Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?