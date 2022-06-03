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  • Умяров рассказал, как Каттани хотел разыграть Литвинова и Денисова

Умяров рассказал, как Каттани хотел разыграть Литвинова и Денисова

3 июня 2022, 12:00
3

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о шутках над футболистами от спортивного директора клуба Луки Каттани.

– Каттани очень комплементарно высказывается о тебе и других молодых игроках.

– Это приятно, если он так говорит.

– Ты с ним часто общаешься?

– Он со всеми часто общается. Лука на базе каждый день, посещает тренировки.

– Мне рассказывали, что он очень любит прикалываться. Расскажи любую такую ситуацию.

– Языкового барьера нет, он через меня многие шутки делает. Помню, в Турции один раз было. Лука с Литвиновым и Денисовым поехал на «Спартак-2». Он им говорит: «Когда в Москву со сборов прилетим, надо будет помочь мне с багажом, у меня там пять сумок. Поможете мне?»

Они посмеялись такие и говорят: «Ну, ладно, поможем». Потом Лука ко мне подходит на следующий день и просит сказать Литве с Денисовым: «Вас тоже Лука попросил чемоданы разгрузить? Вот он конченный!»

Я ему отвечаю: «Лука, я с ними слишком хорошо общаюсь, не смогу это сказать, не засмеявшись». Он потом искал человека в команде, который смог бы это все парням сказать с серьезным лицом. Он частенько так шутит со всеми.

  • «Спартак» занял 10-е место в РПЛ.
  • Команда выиграла Кубок России.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (3)
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acor94
1654248377
Очень сложный итальянский юмор...
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ArReal
1654251386
Юмор в том, что он и правда конченный...
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