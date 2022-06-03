Роналду: «Лига наций навсегда связана с Португалией. Мы первыми взяли этот трофей»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничью с Испанией (1:1) в матче Лиги наций.

«Лига наций – турнир, который навсегда будет связан с нашей сборной, которая первой взяла этот трофей.

Старт в этом розыгрыше с важной ничьей в Испании возрождает наши амбиции. Как и всегда, победа для Португалии – это то, что двигает и объединяет нас», – написал Роналду в соцсети.

Роналду вышел на замену во втором тайме, но отличиться не смог.

37-летний футболист не забил за национальную команду в пятом матче подряд.

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