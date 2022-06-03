Роналду не забил за сборную Португалии в пятом матче подряд

В первом туре Лиги наций сборные Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 1:1.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вышел на замену во втором тайме, но отличиться не смог.

37-летний футболист не забил за национальную команду в пятом матче подряд.

Последние голы Роналду за португальскую сборную были 12 октября – тогда он оформил хет-трик в игре отбора ЧМ-2022 с Люксембургом (5:0).

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