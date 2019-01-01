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Аршавин предложил создать объединенный чемпионат с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о создании объединенного чемпионата между командами из стран бывшего СНГ.

– Имеет ли смысл сейчас создавать что-то наподобие чемпионата СССР?

– Я был бы за. Так скажем, мой европейский проект был настроен как раз на объединенный чемпионат еще в обычных реалиях.

– С Украиной, имеете в виду?

– Защищал идею о совместном чемпионате с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном. И мне казалось, что это выход для того, чтобы улучшить чемпионат, его качество, конкуренцию внутри и т.д.

Но сейчас, думаю, – это нереально, потому что все будут шарахаться. С Россией стараются не иметь каких-то дел. Даже наши близкие республики – все будут бояться санкций от УЕФА и отстранения от еврокубков.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт РБК»

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Сегодня, 14:09
Комментарии15
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    Рейтинг: +96499

    zigbert 11 минут назад

    Не мешало бы пригласить и Гваделупу.

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    Рейтинг: +3419

    Klaido 53 минуты назад

    опять шавка как и зелебоба - под коксом.....

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +207

    kostilio 58 минут назад

    очередной бред

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +14161

    NewLife 1 час назад

    Как же ты мог про Эритрею забыть ?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +538

    Hala Madrid 1 час назад

    Сами остались без еврокубков, решили и других с собой в болото утянуть, клоуны.

    2
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    Рейтинг: +2769

    FRZZ > Hala Madrid 1 час назад

    Вот именно, им то это на какой черт нужно?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +22984

    JTherry 1 час назад

    каждая из названных выше стран имеет своих представителей в ЛЧ, ЛЕ и ЛК, и для чего им менять сейчас сетку проведения чемпионатов..?

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    Рейтинг: +3419

    Klaido > JTherry 51 минуту назад

    казахи в сетке Азии играют, Белорусы как мы.
    Азербайджан....у них тоже все хорошо - им нет смысла ссориться с пиндосами...
    но тогда и Иран можно позвать )))))))))))) соседи же Азербайджана ))

    1
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    Рейтинг: +13817

    Fusballer > Klaido 16 минут назад

    Казахи в УЕФА. Уже 20 лет как.

    1
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    Рейтинг: +7557

    R_a_i_n 1 час назад

    Помнится Газаев пытался создать объединенный чемп с Украиной.

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    Рейтинг: +15611

    ilichkadr > R_a_i_n 1 час назад

    Слава Богу, что это не случилось.

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    Рейтинг: +4332

    neveldomha 2 часа назад

    Было бы не плохо расширить географию.

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    Рейтинг: +2897

    Беспонтий 2 часа назад

    выноска для лающих по привычке через забор
    " мой европейский проект был настроен на объединенный чемпионат -_______________________еще в обычных реалиях."

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    Рейтинг: +10270

    Alekxei Z. 2 часа назад

    О , Аршава , с тобой всё ясно.
    Отрабатывай бабло , так пойдёт и место в Газпроме получишь , а может и Дюкова подменишь.
    Питерцы , у вас что все продажные ? Вам " озёрских" мало ? Стыдоба.

    2
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