Аршавин предложил создать объединенный чемпионат с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном

Не мешало бы пригласить и Гваделупу.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о создании объединенного чемпионата между командами из стран бывшего СНГ.
– Имеет ли смысл сейчас создавать что-то наподобие чемпионата СССР?
– Я был бы за. Так скажем, мой европейский проект был настроен как раз на объединенный чемпионат еще в обычных реалиях.
– С Украиной, имеете в виду?
– Защищал идею о совместном чемпионате с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном. И мне казалось, что это выход для того, чтобы улучшить чемпионат, его качество, конкуренцию внутри и т.д.
Но сейчас, думаю, – это нереально, потому что все будут шарахаться. С Россией стараются не иметь каких-то дел. Даже наши близкие республики – все будут бояться санкций от УЕФА и отстранения от еврокубков.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?