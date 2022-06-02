Аршавин предложил создать объединенный чемпионат с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о создании объединенного чемпионата между командами из стран бывшего СНГ.

– Имеет ли смысл сейчас создавать что-то наподобие чемпионата СССР?

– Я был бы за. Так скажем, мой европейский проект был настроен как раз на объединенный чемпионат еще в обычных реалиях.

– С Украиной, имеете в виду?

– Защищал идею о совместном чемпионате с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном. И мне казалось, что это выход для того, чтобы улучшить чемпионат, его качество, конкуренцию внутри и т.д.

Но сейчас, думаю, – это нереально, потому что все будут шарахаться. С Россией стараются не иметь каких-то дел. Даже наши близкие республики – все будут бояться санкций от УЕФА и отстранения от еврокубков.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?