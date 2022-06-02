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  • Аршавин предложил создать объединенный чемпионат с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном

Аршавин предложил создать объединенный чемпионат с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном

2 июня 2022, 14:09
16

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о создании объединенного чемпионата между командами из стран бывшего СНГ.

– Имеет ли смысл сейчас создавать что-то наподобие чемпионата СССР?

– Я был бы за. Так скажем, мой европейский проект был настроен как раз на объединенный чемпионат еще в обычных реалиях.

– С Украиной, имеете в виду?

– Защищал идею о совместном чемпионате с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном. И мне казалось, что это выход для того, чтобы улучшить чемпионат, его качество, конкуренцию внутри и т.д.

Но сейчас, думаю, – это нереально, потому что все будут шарахаться. С Россией стараются не иметь каких-то дел. Даже наши близкие республики – все будут бояться санкций от УЕФА и отстранения от еврокубков.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига Казахстан Азербайджан Беларусь Россия Аршавин Андрей
Комментарии (16)
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Беспонтий
1654169356
выноска для лающих по привычке через забор " мой европейский проект был настроен на объединенный чемпионат -_______________________еще в обычных реалиях."
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neveldomha
1654169419
Было бы не плохо расширить географию.
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R_a_i_n
1654169861
Помнится Газаев пытался создать объединенный чемп с Украиной.
Ответить
JTherry
1654170522
каждая из названных выше стран имеет своих представителей в ЛЧ, ЛЕ и ЛК, и для чего им менять сейчас сетку проведения чемпионатов..?
Ответить
Hala Madrid
1654172138
Сами остались без еврокубков, решили и других с собой в болото утянуть, клоуны.
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NewLife
1654172660
Как же ты мог про Эритрею забыть ?
Ответить
kostilio
1654173104
очередной бред
Ответить
zigbert
1654175939
Не мешало бы пригласить и Гваделупу.
Ответить
FanatSerj
1654184534
Ага когда то Газаев схожее хотел замутить с желто-синими, много громких заявлений было, а потом хозяин желто-синих поменялся и всё в трубу полетело. Объединять футбол нужно с начало присоединив эту территорию к стране, причем не бояться санкций, а развивать детский футбол и большой футбол на всей уже территории, а не стесняться отдельных её частей, что мол санкции будут, как выяснилось санкции и без этого будут, так что не надо лебезить.
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житель СПб
1654229746
Что тут на него набросились? Объективно - он прав. Во всяком случае - и Белоруссия и Казахстан воздух уж точно бы не ухудшили. Понятно, что сейчас все это сложнее. А с другой стороны, столько еще произойдет в ближайшие годы - что к этому варианту вполне могут и вернуться.
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