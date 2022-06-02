«Спартак» отдаст Свинова в аренду в «Факел» на сезон

Вратарь «Спартака» Илья Свинов вернется в «Факел».
По информации Metaratings, воронежский клуб арендует 21-летнего голкипера до конца сезона-2022/23 без права выкупа.
Стороны практически согласовали условия аренды. Вопрос по зарплате игрока тоже практически решен.
- «Спартак» купил Свинова у «Факела» в декабре 2021 года за 250 тысяч евро.
- Свинов не провел ни одного матча за основу «Спартака».
- Футболист заключил с московским клубом контракт до 2025 года.
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Источник: Metaratings