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«Спартак» отдаст Свинова в аренду в «Факел» на сезон

Вратарь «Спартака» Илья Свинов вернется в «Факел».

По информации Metaratings, воронежский клуб арендует 21-летнего голкипера до конца сезона-2022/23 без права выкупа.

Стороны практически согласовали условия аренды. Вопрос по зарплате игрока тоже практически решен.

  • «Спартак» купил Свинова у «Факела» в декабре 2021 года за 250 тысяч евро.
  • Свинов не провел ни одного матча за основу «Спартака».
  • Футболист заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

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Источник: Metaratings

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Комментарии5
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    Рейтинг: +735

    БеZуМныЙ 1 час назад

    Вляпался парень, теперь не отмыться будет. Гыгыгы

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2897

    Беспонтий 1 час назад

    свинка пепа
    одна серия пять минут
    а где продюсер координатор ребров
    почему не заступился за протеже

    2
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  • ...
    Рейтинг: +173

    Fialet 2 часа назад

    Подложат Факелу свинью.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +7557

    R_a_i_n 2 часа назад

    Эт хорошо. Практика нужна. Ну и....ждём нашествие бомжиков. На повестке обсуждение фамилии игрока!

    1
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    Рейтинг: +2654

    acor94 > R_a_i_n 2 часа назад

    А что не так с фамилией?

    1
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