«Спартак» отдаст Свинова в аренду в «Факел» на сезон

Вратарь «Спартака» Илья Свинов вернется в «Факел».

По информации Metaratings, воронежский клуб арендует 21-летнего голкипера до конца сезона-2022/23 без права выкупа.

Стороны практически согласовали условия аренды. Вопрос по зарплате игрока тоже практически решен.

«Спартак» купил Свинова у «Факела» в декабре 2021 года за 250 тысяч евро.

Свинов не провел ни одного матча за основу «Спартака».

Футболист заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

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