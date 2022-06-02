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«Спартак» отдаст Свинова в аренду в «Факел» на сезон

2 июня 2022, 13:58
10

Вратарь «Спартака» Илья Свинов вернется в «Факел».

По информации Metaratings, воронежский клуб арендует 21-летнего голкипера до конца сезона-2022/23 без права выкупа.

Стороны практически согласовали условия аренды. Вопрос по зарплате игрока тоже практически решен.

  • «Спартак» купил Свинова у «Факела» в декабре 2021 года за 250 тысяч евро.
  • Свинов не провел ни одного матча за основу «Спартака».
  • Футболист заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Свинов Илья
Комментарии (10)
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R_a_i_n
1654167574
Эт хорошо. Практика нужна. Ну и....ждём нашествие бомжиков. На повестке обсуждение фамилии игрока!
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Fialet
1654168755
Подложат Факелу свинью.
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Беспонтий
1654170550
свинка пепа одна серия пять минут а где продюсер координатор ребров почему не заступился за протеже
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derrik2000
1654176901
Очень даже хорошо. Пусть в родной для себя обстановке практику получает да Факелу в РПЛ помогает. А если ещё в договор аренды включён пункт, что Спартак может в любое время его опять к себе забрать, то вообще будет отлично.
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zigbert
1654191192
Это будет полезно для его развития. В основу Спартака ему пока не пробиться.
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