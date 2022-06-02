Широков – о Карпине в «Спартаке»: «Если Федун уйдет, нужно брать Валеру»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что следующим главным тренером «Спартака» должен стать Валерий Карпин.

— В тусовке говорят о варианте с Карпиным, если Ваноли уйдет.

— Если Леонид Арнольдович с семьей уходят, нужно брать Валеру — это оптимальный вариант. Свой, играет в тот футбол, который нравится болельщикам. И кроме того, амбициозный тренер, который не сказал последнего слова.

— Но «Ростов», очевидно, потребует неустойку.

— За все хорошее надо платить.

Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

Сообщалось, что на уходе Ваноли из «Спартака» настаивает его семья.

Федун и его супруга Зарема Салихова могут отойти от оперативного управления клубом.

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