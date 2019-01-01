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Широков – о Карпине в «Спартаке»: «Если Федун уйдет, нужно брать Валеру»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что следующим главным тренером «Спартака» должен стать Валерий Карпин.

— В тусовке говорят о варианте с Карпиным, если Ваноли уйдет.

— Если Леонид Арнольдович с семьей уходят, нужно брать Валеру — это оптимальный вариант. Свой, играет в тот футбол, который нравится болельщикам. И кроме того, амбициозный тренер, который не сказал последнего слова.

— Но «Ростов», очевидно, потребует неустойку.

— За все хорошее надо платить.

  • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
  • Сообщалось, что на уходе Ваноли из «Спартака» настаивает его семья.
  • Федун и его супруга Зарема Салихова могут отойти от оперативного управления клубом.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 13:52
Комментарии3
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    Рейтинг: +2897

    Беспонтий 1 час назад

    чтобы "брать " валеру
    надо думать как валера
    а как и о чём он думает никому не подвластно

    1
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    Рейтинг: +14161

    NewLife 2 часа назад

    Провокаторы из рейтинга букмекеров используют сбитых летчиков для балабольства о Спартаке и набора кликов.

    1
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    Рейтинг: +10270

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Что нужно Спартаку , без тебя как-нибудь решат.
    Спартак 10 и с Кубком , Ростов 9-ый (!!! ).
    ОХу достижение.
    Карпин очень средний тренер , его результаты об этом говорят. Главная цель на сезон обыграть Спартак, а потом хоть трава не расти.
    Так и живёт , обиженным.

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