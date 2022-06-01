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  • Свинов хочет вернуться в «Факел». У него 0 матчей за «Спартак»

Свинов хочет вернуться в «Факел». У него 0 матчей за «Спартак»

1 июня 2022, 15:59
22

Вратарь «Спартака» Илья Свинов хочет вернуться в «Факел» на правах аренды, сообщает «Матч ТВ».

Аналогичное желание есть и у воронежского клуба, который вышел в РПЛ. Стороны уже ведут переговоры. Препятствием для перехода может стать зарплата голкипера.

  • «Спартак» купил Свинова у «Факела» в декабре 2021 года за 250 тысяч евро.
  • Свинов не провел ни одного матча за основу «Спартака».
  • Футболист заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Свинов Илья
Комментарии (22)
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derrik2000
1654088700
Если по зарплате договорятся - то самый лучший вариант. Для Свинова - иметь игровую практику. причём, ПОСТОЯННУЮ игровую практику, в команде, где он всех знает и его знают, а для Спартака - прекрасная возможность ещё раз оценить покупку.
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Alex Y
1654088731
Отличная фамилия, если вы понимаете о чем я)))
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the teacher
1654089430
Даже Свинов бежит от свинок ну делааааа )))
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Беспонтий
1654089984
вратарь очень тонкая субстанция половиной команды может считаться только акинфеев а здесь обычная история москва москва как много в этом звуке для сердца русского слилось
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paracetamol
1654090189
С такой фамилией и уйти из свинарника - такого не может быть! Они созданы друг для друга.
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vladimir-7
1654094139
Конечно Свинову надо уходить из спартака, тем более, что там есть два "лучших мировых вратаря". Да, ещё Федун хотел пригласить вратаря из Химок, чтобы он не попал в Зенит.
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