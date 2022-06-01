Свинов хочет вернуться в «Факел». У него 0 матчей за «Спартак»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов хочет вернуться в «Факел» на правах аренды, сообщает «Матч ТВ».
Аналогичное желание есть и у воронежского клуба, который вышел в РПЛ. Стороны уже ведут переговоры. Препятствием для перехода может стать зарплата голкипера.
- «Спартак» купил Свинова у «Факела» в декабре 2021 года за 250 тысяч евро.
- Свинов не провел ни одного матча за основу «Спартака».
- Футболист заключил с московским клубом контракт до 2025 года.
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Источник: «Матч ТВ»