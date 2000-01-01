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Свинов хочет вернуться в «Факел». У него 0 матчей за «Спартак»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов хочет вернуться в «Факел» на правах аренды, сообщает «Матч ТВ».

Аналогичное желание есть и у воронежского клуба, который вышел в РПЛ. Стороны уже ведут переговоры. Препятствием для перехода может стать зарплата голкипера.

  • «Спартак» купил Свинова у «Факела» в декабре 2021 года за 250 тысяч евро.
  • Свинов не провел ни одного матча за основу «Спартака».
  • Футболист заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 15:59
Комментарии16
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    Рейтинг: +719

    БеZуМныЙ 3 минуты назад

    Вляпался в это, теперь не хрюкай. Гыгыгы

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16298

    paracetamol 1 час назад

    С такой фамилией и уйти из свинарника - такого не может быть! Они созданы друг для друга.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +24754

    vladimir-7 > paracetamol 13 минут назад

    ... но Свинов всю оставшуюся жизнь будет ДЕЖУРНЫЙ ПО СВИНАРНИКУ.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2871

    Беспонтий 1 час назад

    вратарь очень тонкая субстанция
    половиной команды может считаться только акинфеев

    а здесь обычная история
    москва москва как много в этом звуке
    для сердца русского

    слилось

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +350

    the teacher 1 час назад

    Даже Свинов бежит от свинок ну делааааа )))

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2217

    B.G. > the teacher 1 час назад

    Пол: Мужской
    Моя команда: Зенит
    Город: Екатеринбург
    Логотип: Футбольный клуб "Урал"
    Ну дела ))))

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +7543

    R_a_i_n > B.G. 1 час назад

    солянка у чела в голове)))

    4
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    Рейтинг: +2217

    B.G. > R_a_i_n 1 час назад

    И с этой солянкой, он пришел обсудить Свинова и свинку ))

    1
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    Рейтинг: +2871

    Беспонтий > R_a_i_n 50 минут назад

    как говорит наш последний не у.баненый вами лидер Barmaleushka
    фся страна за спартак

    1
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    Рейтинг: +13802

    Fusballer > Беспонтий 38 минут назад

    Хреновый у вас лидер.

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    Ответить
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    Рейтинг: +7543

    R_a_i_n > Беспонтий 27 минут назад

    Какой лидер? Где? не у.баненый это как? И при чём тут фся страна? Тут Свинова обсуждали. Дааа... солянка в голове у еще одного)))

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    Рейтинг: +31755

    VVM1964 > the teacher 25 минут назад

    Ты бы хоть удосужился прочитать всю статью, или заголовок с трудом осилил, что на большее не потянул ? ))

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    Рейтинг: +1417

    Alex Y 1 час назад

    Отличная фамилия, если вы понимаете о чем я)))

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    Рейтинг: +7543

    R_a_i_n > Alex Y 59 минут назад

    о чем ты?

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    Рейтинг: +1417

    Alex Y > R_a_i_n 8 минут назад

    СВИНов=Спартак надеюсь понял)))

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    Рейтинг: +19157

    derrik2000 1 час назад

    Если по зарплате договорятся - то самый лучший вариант.
    Для Свинова - иметь игровую практику. причём, ПОСТОЯННУЮ игровую практику, в команде, где он всех знает и его знают, а для Спартака - прекрасная возможность ещё раз оценить покупку.

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