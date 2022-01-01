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Инсинье: «Месси – один из лучших игроков мира, но после Марадоны»

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье сравнил нынешнего и бывшего игрока сборной Аргентины – Лионеля Месси и Диего Марадону.

«Думаю, что Лео Месси – один из лучших игроков мира, но после Марадоны. Это факт, здесь не нужно какое-то мое признание. И ты всегда гордишься возможностью сыграть против чемпионов такого калибра. Завтра наша команда будет противостоять Месси и Ко. Для победы нужно будет выдать очень хороший матч», – сказал Инсинье.

  • В 21:45 по Москве начнется товарищеский матч Италия – Аргентина.
  • Марадона, в отличие от Месси, выигрывал чемпионат мира.
  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: УЕФА

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