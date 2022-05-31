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  • Пато надеется сыграть на ЧМ-2022. Его не вызывали в сборную Бразилии с 2013 года

Пато надеется сыграть на ЧМ-2022. Его не вызывали в сборную Бразилии с 2013 года

31 мая 2022, 20:54
1

Форвард «Орландо Сити» Пато рассчитывает сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2022.

«Я все еще верю, что смогу поехать на чемпионат мира. Посмотрите на Тиагу Силву и Дани Алвеса – они все еще хорошо играют в 37 и 39 лет», – сказал Пато.

  • 32-летний форвард провел 11 матчей в этом сезоне МЛС, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
  • Пато не вызывается в сборную Бразилии с 2013 года.
  • ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Goal
США. МЛС Орландо Сити Бразилия Пато
Комментарии (1)
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DeStar
1654021620
быстрее Роналдо там сыграет. 11 матчей в млс... 2 гола... ну в сборную боливии попал бы ну вместо неймара, или вини или родриго - обязательно возьмут)))
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