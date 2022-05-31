Пато надеется сыграть на ЧМ-2022. Его не вызывали в сборную Бразилии с 2013 года

Форвард «Орландо Сити» Пато рассчитывает сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2022.

«Я все еще верю, что смогу поехать на чемпионат мира. Посмотрите на Тиагу Силву и Дани Алвеса – они все еще хорошо играют в 37 и 39 лет», – сказал Пато.

32-летний форвард провел 11 матчей в этом сезоне МЛС, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Пато не вызывается в сборную Бразилии с 2013 года.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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