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«Он прилетал на тренировки на вертолете. Выходил из него как Джеймс Бонд». Пато – об Анчелотти

Нападающий «Орландо» Пато вспомнил время игры за «Милан». Главным тренером команды был Карло Анчелотти.

«Анчелотти для меня как отец. Он назвал свою собаку Пато.

На тренировки Анчелотти прилетал на вертолете и выходил из него как Джеймс Бонд. Управляла вертолетом его жена. Карло жил стильно», – написал бразилец.

  • 32-летний Пато играл за «Милан» с 2008 по 2013 годы.
  • Он выигрывал с клубом Серию А.
  • Сейчас форвард выступает за «Орландо».

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Источник: The Players' Tribune

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