Агент Мрзляка: «Два клуба РПЛ сделали конкретные предложения о покупке Филипа»

Марсель Качинари, агент экс-полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, рассказал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.

— Два клуба РПЛ выразили интерес в покупке Филипа. Речь идет о конкретных предложениях, которые мы сейчас активно обсуждаем. Но клубы назвать не могу, это будет непрофессионально с моей стороны.

— Интересуются Филипом клубы из топ-5?

— «Зенит». Шучу, конечно. Поймите, мы вчера начали переговоры и сейчас я не могу открывать детали и говорить, что это клубы из топ-5 или топ-8.

Мрзляк провел 27 матча в этом сезоне, отдал 4 ассиста.

Контракт с «Уфой» рассчитан до 2023 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?