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Агент Мрзляка: «Два клуба РПЛ сделали конкретные предложения о покупке Филипа»

Марсель Качинари, агент экс-полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, рассказал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.

— Два клуба РПЛ выразили интерес в покупке Филипа. Речь идет о конкретных предложениях, которые мы сейчас активно обсуждаем. Но клубы назвать не могу, это будет непрофессионально с моей стороны.

Интересуются Филипом клубы из топ-5?

«Зенит». Шучу, конечно. Поймите, мы вчера начали переговоры и сейчас я не могу открывать детали и говорить, что это клубы из топ-5 или топ-8.

  • Мрзляк провел 27 матча в этом сезоне, отдал 4 ассиста.
  • Контракт с «Уфой» рассчитан до 2023 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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