Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2021/22

УЕФА признал нападающего «Реала» Карима Бензема лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

34-летний француз стал победителем турнира в составе мадридского клуба. Он забил 15 голов в 12 матчах, став лучшим бомбардиром ЛЧ.

Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов был признан одноклубник Бензема Винисиус. В 13 матчах у него 6 голов и 4 ассиста.

Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах этого сезона.

Француз стал лучшим бомбардиром не только в ЛЧ, но и в Примере.

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