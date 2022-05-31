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Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2021/22

31 мая 2022, 12:53
4

УЕФА признал нападающего «Реала» Карима Бензема лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

34-летний француз стал победителем турнира в составе мадридского клуба. Он забил 15 голов в 12 матчах, став лучшим бомбардиром ЛЧ.

Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов был признан одноклубник Бензема Винисиус. В 13 матчах у него 6 голов и 4 ассиста.

  • Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах этого сезона.
  • Француз стал лучшим бомбардиром не только в ЛЧ, но и в Примере.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Реал Бензема Карим
Комментарии (4)
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Fusballer
1653991214
Вот и хватит с него. А ЗМ - Месси!
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Benifacto
1653991650
а че вы пишете про красаву и комментарии закрыли???че за дичь?
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zigbert
1654020200
Другого кандидата и назвать сложно.
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