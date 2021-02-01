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Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2021/22

УЕФА признал нападающего «Реала» Карима Бензема лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

34-летний француз стал победителем турнира в составе мадридского клуба. Он забил 15 голов в 12 матчах, став лучшим бомбардиром ЛЧ.

Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов был признан одноклубник Бензема Винисиус. В 13 матчах у него 6 голов и 4 ассиста.

  • Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах этого сезона.
  • Француз стал лучшим бомбардиром не только в ЛЧ, но и в Примере.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1467

    Benifacto 41 минуту назад

    а че вы пишете про красаву и комментарии закрыли???че за дичь?

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    Рейтинг: +13783

    Fusballer 48 минут назад

    Вот и хватит с него. А ЗМ - Месси!

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