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Де Брюйне: «Я не жду матчей Лиги наций. Этот турнир не имеет никакого значения»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не считает Лигу наций полноценным турниром.

«Две недели – слишком долго, но игроки ничего не могут изменить. Я не жду матчей Лиги наций.

Этот турнир не имеет никакого значения. Просто товарищеские матчи, важность которых преувеличена», – сказал Де Брюйне.

  • Бельгия 3 июня сыграет с Нидерландами, 8-го – с Польшей.
  • 11 июня бельгийцы встретятся с Уэльсом, а 14-го – снова с поляками.

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Источник: Goal

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