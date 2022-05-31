Де Брюйне: «Я не жду матчей Лиги наций. Этот турнир не имеет никакого значения»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не считает Лигу наций полноценным турниром.

«Две недели – слишком долго, но игроки ничего не могут изменить. Я не жду матчей Лиги наций.

Этот турнир не имеет никакого значения. Просто товарищеские матчи, важность которых преувеличена», – сказал Де Брюйне.

Бельгия 3 июня сыграет с Нидерландами, 8-го – с Польшей.

11 июня бельгийцы встретятся с Уэльсом, а 14-го – снова с поляками.

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