Де Брюйне: «Я не жду матчей Лиги наций. Этот турнир не имеет никакого значения»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне не считает Лигу наций полноценным турниром.
«Две недели – слишком долго, но игроки ничего не могут изменить. Я не жду матчей Лиги наций.
Этот турнир не имеет никакого значения. Просто товарищеские матчи, важность которых преувеличена», – сказал Де Брюйне.
- Бельгия 3 июня сыграет с Нидерландами, 8-го – с Польшей.
- 11 июня бельгийцы встретятся с Уэльсом, а 14-го – снова с поляками.
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Источник: Goal