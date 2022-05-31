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  • Глава «Ман Сити»: «Все топ-клубы хотели Холанда. Он выбрал нас, потому что умный»

Глава «Ман Сити»: «Все топ-клубы хотели Холанда. Он выбрал нас, потому что умный»

31 мая 2022, 10:13
7

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак высказался о трансфере нападающего Эрлинга Холанда.

«Все топ-клубы мира хотели подписать его, и мы очень довольны, что Холанд выбрал «Манчестер Сити». Это свидетельство большой работы, которую проделал клуб.

Холанд не просто великий игрок, а очень умный игрок, который увидел потенциал того, что он может сделать вместе с «Ман Сити».

  • Холанд выступал за «Боруссию» с января 2020 года.
  • Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах.
  • Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт «Ман Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (7)
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Fusballer
1653982859
Выбрал деньги в итоге.
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Nayturs
1653986153
И теперь богатый
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portero
1653986498
ЛЧ надо брать, тогда можно сказать что с норвежцем пришло усиление.... А умный норвежец получил хорошую зарплату, а с игрой ещё не известно как пойдет...
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Artemka444
1653989301
Посмотрим Интресно а Альварес сидеть будет, смысл переходить на лавку
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Юрэс
1653990349
Умный- это МЕРКАНТИЛЬНЫЙ.!!!!!!! По словам мэсэ
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LOKOfanatik19
1654005338
Вермален не даст соврать, он такой потенциал увидел, что тока не выигрывал не выходя на поле.. ))) переходить в топ клубы, которые на ходу и у которых лярды на балансах, которые нарушают ффп, а дискву дают всяким (конечно же не всяким по мерке своей страны) клубам не из топ-5 лиг.
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