Глава «Ман Сити»: «Все топ-клубы хотели Холанда. Он выбрал нас, потому что умный»

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак высказался о трансфере нападающего Эрлинга Холанда.

«Все топ-клубы мира хотели подписать его, и мы очень довольны, что Холанд выбрал «Манчестер Сити». Это свидетельство большой работы, которую проделал клуб.

Холанд не просто великий игрок, а очень умный игрок, который увидел потенциал того, что он может сделать вместе с «Ман Сити».

Холанд выступал за «Боруссию» с января 2020 года.

Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах.

Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро.

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