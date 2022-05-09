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Холанд обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов (The Telegraph)

Стало известно, сколько «Манчестер Сити» потратит на подписание форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Суммарно сделка обойдется английскому клубу в 250 миллионов евро.

«Сити» заплатит за трансфер норвежца 75 миллионов (отступные), еще 50 миллионов получат агенты и представители футболиста.

Оставшаяся сумма – это зарплата нападающего по условиям пятилетнего контракта, а также подписной бонус.

  • В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.
  • Сообщалось, что «Манчестер Сити» объявит о переходе скандинава в ближайшие дни.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: The Telegraph

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