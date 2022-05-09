«Манчестер Сити» объявит о трансфере Холанда в ближайшие дни (Николо Скира)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Стороны достигли договоренности еще 12 апреля, а на прошлой неделе закрыли сделку.

Ожидается, что клуб АПЛ объявит о трансфере норвежца в ближайшие дни.

В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро. Отступные, по неофициальным данным, – 75 миллионов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?