Перес поздравил главу «Ман Сити» с выходом в финал ЛЧ в концовке ответного полуфинала. После этого Родриго сделал дубль

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак рассказал о своем диалоге с президентом «Реала» Флорентино Пересом во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.

«Было очень тяжело находиться рядом с Пересом. По-моему, он даже поздравил меня на 82-й минуте. Было такое. Футбол иногда бывает таким», – сказал Мубарак.

В 1-й игре «Сити» победил «Реал» со счетом 4:3.

В ответной встрече англичане вели 1:0 до 90-й минуты.

В концовке матча Родриго оформил дубль за 99 секунд, а в дополнительных таймах мадридцы отличились еще раз и вышли в финал ЛЧ.

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