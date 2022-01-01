Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?
3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

Перес поздравил главу «Ман Сити» с выходом в финал ЛЧ в концовке ответного полуфинала. После этого Родриго сделал дубль

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак рассказал о своем диалоге с президентом «Реала» Флорентино Пересом во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.

«Было очень тяжело находиться рядом с Пересом. По-моему, он даже поздравил меня на 82-й минуте. Было такое. Футбол иногда бывает таким», – сказал Мубарак.

  • В 1-й игре «Сити» победил «Реал» со счетом 4:3.
  • В ответной встрече англичане вели 1:0 до 90-й минуты.
  • В концовке матча Родриго оформил дубль за 99 секунд, а в дополнительных таймах мадридцы отличились еще раз и вышли в финал ЛЧ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Президент «Манчестер Сити»: «Могу подтвердить, что летом еще будут новички» 1
Три клуба АПЛ хотят подписать воспитанника «Барселоны» Кукурелью. Цена – 45 миллионов
«Арсенал» интересуется Зинченко. У него отличные отношения с Артетой 5
Источник: The Guardian

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:07
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11