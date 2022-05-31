Перес поздравил главу «Ман Сити» с выходом в финал ЛЧ в концовке ответного полуфинала. После этого Родриго сделал дубль

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак рассказал о своем диалоге с президентом «Реала» Флорентино Пересом во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.
«Было очень тяжело находиться рядом с Пересом. По-моему, он даже поздравил меня на 82-й минуте. Было такое. Футбол иногда бывает таким», – сказал Мубарак.
- В 1-й игре «Сити» победил «Реал» со счетом 4:3.
- В ответной встрече англичане вели 1:0 до 90-й минуты.
- В концовке матча Родриго оформил дубль за 99 секунд, а в дополнительных таймах мадридцы отличились еще раз и вышли в финал ЛЧ.
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Источник: The Guardian