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  • Перес поздравил главу «Ман Сити» с выходом в финал ЛЧ в концовке ответного полуфинала. После этого Родриго сделал дубль

Перес поздравил главу «Ман Сити» с выходом в финал ЛЧ в концовке ответного полуфинала. После этого Родриго сделал дубль

31 мая 2022, 01:07
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Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак рассказал о своем диалоге с президентом «Реала» Флорентино Пересом во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.

«Было очень тяжело находиться рядом с Пересом. По-моему, он даже поздравил меня на 82-й минуте. Было такое. Футбол иногда бывает таким», – сказал Мубарак.

  • В 1-й игре «Сити» победил «Реал» со счетом 4:3.
  • В ответной встрече англичане вели 1:0 до 90-й минуты.
  • В концовке матча Родриго оформил дубль за 99 секунд, а в дополнительных таймах мадридцы отличились еще раз и вышли в финал ЛЧ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: The Guardian
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Перес Флорентино
Комментарии (2)
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ItalianFootball
1653980753
Троллил просто)
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nelez
1654029749
Поздравил и потом сказал:-а теперь посмотри , сынок.
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