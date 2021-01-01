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Николич: «Мне не поступало предложений от сербских клубов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич отрицает наличие переговоров с клубами из Сербии.

Сообщалось, что он может возглавить «Партизан».

«Знаю, что ходят слухи, но у меня нет новостей. Мне нечего принимать, потому что предложений не поступало», – сказал тренер.

  • Николич с мая 2020-го по октябрь 2021-го года возглавлял «Локомотив».
  • Под его руководством команда выиграла Кубок России.
  • Сообщалось о заинтересованности в услугах сербского специалиста со стороны ЦСКА и «Динамо».

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Источник: Meridian Sport

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