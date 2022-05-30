Николич: «Мне не поступало предложений от сербских клубов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич отрицает наличие переговоров с клубами из Сербии.
Сообщалось, что он может возглавить «Партизан».
«Знаю, что ходят слухи, но у меня нет новостей. Мне нечего принимать, потому что предложений не поступало», – сказал тренер.
- Николич с мая 2020-го по октябрь 2021-го года возглавлял «Локомотив».
- Под его руководством команда выиграла Кубок России.
- Сообщалось о заинтересованности в услугах сербского специалиста со стороны ЦСКА и «Динамо».
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Источник: Meridian Sport