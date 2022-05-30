Агент: «Журавлев наверняка уйдет из «Уфы», мы контактируем с 2-3 клубами РПЛ»

Владимир Дейнека, агент центрального защитника «Уфы» Юрия Журавлева, анонсировал уход игрока из башкирского клуба.
– По Журавлеву ситуация следующая: мы сейчас контактируем с двумя-тремя командами Премьер-лиги.
Клубы общаются с «Уфой», обсуждают сумму трансфера, которая устроит «Уфу».
– Это значит, что Журавлев точно уходит?
– Вероятность высокая. Юрий наверняка уйдет, работаем над этим, варианты есть. Важно прийти к концепции, которая устроит нашего клиента по личным амбициям и семейным желаниям.
Плюс немаловажный фактор – чтобы клубы договорились. «Уфа» не занимается распродажей, у игроков есть контракты, обязательства. Но если кто-то хочет кого-то купить – пожалуйста, все в рамках рынка.
- В прошедшем сезоне 25-летний Журавлев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с клубом действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 900 тысяч евро.
- В декабре сообщалось об интересе к центрбеку со стороны «Зенита», ЦСКА и «Краснодара».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?