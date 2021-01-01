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Агент: «Журавлев наверняка уйдет из «Уфы», мы контактируем с 2-3 клубами РПЛ»

Владимир Дейнека, агент центрального защитника «Уфы» Юрия Журавлева, анонсировал уход игрока из башкирского клуба.

– По Журавлеву ситуация следующая: мы сейчас контактируем с двумя-тремя командами Премьер-лиги.

Клубы общаются с «Уфой», обсуждают сумму трансфера, которая устроит «Уфу».

– Это значит, что Журавлев точно уходит?

– Вероятность высокая. Юрий наверняка уйдет, работаем над этим, варианты есть. Важно прийти к концепции, которая устроит нашего клиента по личным амбициям и семейным желаниям.

Плюс немаловажный фактор – чтобы клубы договорились. «Уфа» не занимается распродажей, у игроков есть контракты, обязательства. Но если кто-то хочет кого-то купить – пожалуйста, все в рамках рынка.

  • В прошедшем сезоне 25-летний Журавлев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость футболиста – 900 тысяч евро.
  • В декабре сообщалось об интересе к центрбеку со стороны «Зенита», ЦСКА и «Краснодара».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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