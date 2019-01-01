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«Челси» получит 15 миллионов от «Реала» за победу Азара в ЛЧ. Он сыграл 84 минуты в турнире

«Челси» получит 15 миллионов евро в качестве бонусов за победу «Реала» в Лиге чемпионов, сообщает Daily Mail.

Бонусы полагаются за победу «Реала» в турнире вместе с полузащитником Эденом Азаром. Он сыграл в этой этой ЛЧ всего 84 минуты.

  • В 2019 году «Реал» купил бельгийца у «Челси» за 115 миллионов евро.
  • С тех пор он забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 66 матчах.
  • Контракт Азара с мадридским клубом рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1463

    Benifacto 6 минут назад

    норм так...130 за лазарет, а мне казалось в англии более жёстче играют чем в испании....ан нет)))

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    Рейтинг: +1747

    Maxi_7 32 минуты назад

    Азар это конечно...)) блин, у меня слов нет просто...)) он ещё такой улыбчивый там постоянно ходит всюду, аки солнышко просто) представляю как Перес его удушить хотел на церемонии награждения за финал лч...))

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