«Челси» получит 15 миллионов от «Реала» за победу Азара в ЛЧ. Он сыграл 84 минуты в турнире

«Челси» получит 15 миллионов евро в качестве бонусов за победу «Реала» в Лиге чемпионов, сообщает Daily Mail.

Бонусы полагаются за победу «Реала» в турнире вместе с полузащитником Эденом Азаром. Он сыграл в этой этой ЛЧ всего 84 минуты.

В 2019 году «Реал» купил бельгийца у «Челси» за 115 миллионов евро.

С тех пор он забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 66 матчах.

Контракт Азара с мадридским клубом рассчитан еще на 2 сезона.

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