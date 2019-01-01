«Челси» получит 15 миллионов от «Реала» за победу Азара в ЛЧ. Он сыграл 84 минуты в турнире

норм так...130 за лазарет, а мне казалось в англии более жёстче играют чем в испании....ан нет)))
«Челси» получит 15 миллионов евро в качестве бонусов за победу «Реала» в Лиге чемпионов, сообщает Daily Mail.
Бонусы полагаются за победу «Реала» в турнире вместе с полузащитником Эденом Азаром. Он сыграл в этой этой ЛЧ всего 84 минуты.
- В 2019 году «Реал» купил бельгийца у «Челси» за 115 миллионов евро.
- С тех пор он забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 66 матчах.
- Контракт Азара с мадридским клубом рассчитан еще на 2 сезона.
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