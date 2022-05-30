Талалаев: «Ахмат» рассматривает Кулуриса, одного из лучших бомбардиров чемпионата Греции»

«Ахмат» интересуется нападающим «Атромитоса» Эфтимиосом Кулурисом, заявил главный тренер грозненского клуба Андрей Талалаев.

«Не секрет, что мы ищем нападающего. Зимой был интерес к нападающему одного греческого клуба, колумбийцу. Сейчас рассматриваем Кулуриса, одного из лучших бомбардиров чемпионата Греции, всe время забивает больше десяти голов за сезон», – сказал Талалаев.

Кулурис забил 14 голов в 33 матчах этого сезона.

«Ахмат» занял 7-е место в РПЛ.

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