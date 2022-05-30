Гендиректор «Спартака»: «Никто из легионеров не собирается покидать клуб»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с легионерами, принадлежащими клубу.

– Никто из легионеров не собирается покидать Спартак.

– Ларссон говорит, что не хочет играть в России.

– Его и нет пока в России.

– Есть ли какой-то договор, когда он приедет?

– 30 июня посмотрим.

– Крал вернется?

– Посмотрим. От «Вест Хэма» пока не было никакой информации. В контракте нет пункта обязательного выкупа. Крал остается в «Вест-Хэме», если только клуб захочет его выкупить.

«Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ и выиграл Кубок России.

Клуб готов продать всех легионеров, отданных в аренду, в случае поступления выгодных предложений.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?