Жиго: «Мне грустно покидать «Спартак», это сложный момент»

Самуэль Жиго прокомментировал свой уход из «Спартака». Он отыграл последний матч за команду в финале Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Я очень счастлив, это очень красиво. Мне грустно покидать «Спартак», это сложный момент. С первого дня меня здесь отлично приняли, это семья. Я горд, что в моем последнем матче мы взяли этот трофей.

Что скажу в раздевалке? Просто спасибо и давайте устроим отличную вечеринку. Мы это заслужили!» – сказал Жиго.

У Жиго истек контракт со «Спартаком».

Он провел за команду 109 матчей с 2018 года: 10 голов, 5 ассистов.

Игрок перейдет в «Марсель».

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