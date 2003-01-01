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Жиго: «Мне грустно покидать «Спартак», это сложный момент»

Самуэль Жиго прокомментировал свой уход из «Спартака». Он отыграл последний матч за команду в финале Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Я очень счастлив, это очень красиво. Мне грустно покидать «Спартак», это сложный момент. С первого дня меня здесь отлично приняли, это семья. Я горд, что в моем последнем матче мы взяли этот трофей.

Что скажу в раздевалке? Просто спасибо и давайте устроим отличную вечеринку. Мы это заслужили!» – сказал Жиго.

  • У Жиго истек контракт со «Спартаком».
  • Он провел за команду 109 матчей с 2018 года: 10 голов, 5 ассистов.
  • Игрок перейдет в «Марсель».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3214

    lordmrv 10 минут назад

    спасибо тебе Гладиатор! Успехов в других командах.

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    Рейтинг: +903

    Krics 13 минут назад

    Даже в финале забил, Красава, успехов.

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    Рейтинг: +968

    alefreddy 14 минут назад

    Жиго боец правда и в свои ворота попадает

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