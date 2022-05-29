Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (2:1) и выиграл трофей. Фомин не забил пенальти на 99-й минуте

⚡ Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (2:1) и выиграл трофей. Фомин не забил пенальти на 99-й минуте

29 мая 2022, 18:59
167

«Спартак» обыграл со счетом 2:1 «Динамо» в финале Кубка России.

Голы в составе победителей забили Александр Соболев и Квинси Промес. У «Динамо» отличился Арсен Захарян.

На 99-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не забил пенальти, он пробил выше ворот.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории. Последний раз он побеждал на турнире в 2003 году.

Россия. Кубок России. Финал

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 10; 1:1 – Захарян, 55; 2:1 – Промес, 72.

Нереализованный пенальти: Фомин, 90+9.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Еще по теме:
«Такого матча в нашем футболе никогда не было». Федун – о победе над «Динамо» в Кубке 4
Маслов: «От выступления МакSим на финале Кубка была дрожь. Это было нечто» 2
Джикия не видел одним глазом в день финала Кубка России 13
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Динамо
Комментарии (167)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1653839986
Спартак - МОЛОДЦЫ! Поздравляю от всей души с такой значимой победой и с КУБКОМ!
Ответить
Fusballer
1653840034
Кубок наш! Всех красно-белых с победой!
Ответить
derrik2000
1653840508
Полный, "под завязку" стадион! Обе команды ИГРАЛИ В ФУТБОЛ! Что ещё нужно израненной душе болельщика??? И по хрен эти санкции: без- них ФУТБОЛ никуда из России не ушёл! Поздравляю всех КБ с хорошей остроатакующей игрой и ПОБЕДОЙ В КУБКЕ!!!!!!!!!!! Отдельное спасибо команде Динамо и её болельщикам: без вас финал Кубка России не получился бы таким ярким, зрелищным и запоминающимся. УР-Р-Р-Р-Р-А-А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
VVM1964
1653840557
ВСЕХ СПАРТАЧЕЙ С КУБКОМ !!! ВЫИГРАН, ВЫСТРАДАН, ВЫГРАЗЕН ЗАСЛУЖЕННО, БЕССПОРНО И БЕСКОМПРОМИСНО !!!! УРАААААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Красногорск_Фан
1653841445
Красно-белых с победой от локомотива ! На стадионе с папой (за Спартак) , он доволен!! Первый матч после пандемии с таким количеством зрителей и драйвом. Жизнь налаживается !! Динамо спасибо за игру. Накал страстей вышел соответствующий дерби и финалу! Выход кофрие бочка дёгтя в бочке дегтя. Но обошлось. С праздником и всем кб сегодня хорошего настроения !!!
Ответить
a_who
1653841836
С Трофеем друзья !!!
Ответить
korn3512
1653841890
С Победой Спартак!Я в запой!)
Ответить
zigbert
1653842010
Свершилось. Кубок России наш! Это стало наградой за все наши неудачи в чемпионате. С победой, болельщики Спартака!!!
Ответить
Fialet
1653842107
Было ясно, что Спартак выиграет. Поясню. Спартак показал, что умеет собраться на отдельные матчи. Не на все, но иногда может. Примеры - игры с Наполи и Лестером. И пофиг, кто тренер, хоть Витория, хоть Ваноли, хоть дядя Вася. Команда сама может завестись. А Динамо показало себя сырой, безвольной командой, провалившей концовку сезона. Динамовскую молодёжь явно перехвалили, ничего толкового из них не выйдет.
Ответить
oyabun
1653842437
Красно-белые!!! Это нам награда за паршивый сезон. Мы все заслужили этот Кубок! С Победой!!
Ответить
Главные новости
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
2
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
9
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
7
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
7
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
8
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
Все новости
Все новости
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
09:21
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
15
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
40
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
Вчера, 20:12
9
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
Вчера, 18:24
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:45
Где смотреть матч «Спартак» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:43
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:41
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
Вчера, 10:39
Аршавин рассказал о значимости единственной в его карьере победе в Кубке страны
Вчера, 09:08
1
Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России
31 августа
2
Где смотреть матч «Ростов» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Где смотреть матч «Факел» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Где смотреть матч «Акрон» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
31 августа
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
26 августа
5
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
2
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+