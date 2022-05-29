⚡ Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (2:1) и выиграл трофей. Фомин не забил пенальти на 99-й минуте

«Спартак» обыграл со счетом 2:1 «Динамо» в финале Кубка России.

Голы в составе победителей забили Александр Соболев и Квинси Промес. У «Динамо» отличился Арсен Захарян.

На 99-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не забил пенальти, он пробил выше ворот.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории. Последний раз он побеждал на турнире в 2003 году.

Россия. Кубок России. Финал

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 10; 1:1 – Захарян, 55; 2:1 – Промес, 72.

Нереализованный пенальти: Фомин, 90+9.

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