Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
2 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

⚡ Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (2:1) и выиграл трофей. Фомин не забил пенальти на 99-й минуте

«Спартак» обыграл со счетом 2:1 «Динамо» в финале Кубка России.

Голы в составе победителей забили Александр Соболев и Квинси Промес. У «Динамо» отличился Арсен Захарян.

На 99-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не забил пенальти, он пробил выше ворот.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории. Последний раз он побеждал на турнире в 2003 году.

Россия. Кубок России. Финал

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 10; 1:1 – Захарян, 55; 2:1 – Промес, 72.

Нереализованный пенальти: Фомин, 90+9.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Ваноли выиграл первый тренерский трофей в карьере
Фомин впервые не забил пенальти. До этого у него было 14 реализованных попыток в РПЛ
Николсон ударил Моро после матча «Спартак» – «Динамо» 1
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:59
Комментарии67
...
  • ...
    Рейтинг: +17736

    DVOK68 1 минуту назад

    Московский Спартак!!!!!!!
    Мы сделали это,мы выиграли кубок России!!!
    Поздравления всем красно-белым,сегодня наш день и наш титул!!!
    Как же я рад..............нет слов....одни эмоции!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15836

    житель СПб 2 минуты назад

    И еще: оба гола - вратарские. Вратарь Динамо завалил игру. И где был Смолов? Команда Динамо сдулась к концу сезона.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13708

    Fusballer > житель СПб 7 секунд назад

    Смолов в этом матче был невидимкой. Помню только его нарушение.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3789

    raritet 2 минуты назад

    Спартачам поздравления. Хорошая игра с динамиками получилась.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12612

    playsh 3 минуты назад

    Мы сегодня не дали забить динамовцам,всё забили сами....Ура!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19113

    derrik2000 3 минуты назад

    Перед тем, как Фомин, который, как сказал комментатор, забил 38 пенальти без осечек, взял мяч и пошёл его ставить на точку, в голове пронеслось: ЧМ в Японии. Финал Бразилия-Италия.
    Пятый пенальти, последний в основной серии - бразильцы уже 5-й били и забили - в ворота бразильцев идёт ИСПОЛНЯТЬ непререкаемая ЗВЕЗДА итальянского футбола Роберто Баджо.
    Все настроились уже на продолжение "до первого промаха..."
    И тут - О-о-о-о-о - Баджо запускает мяч в небеса!
    Хе-хе!
    Не подвела меня интуиция!!!
    И, хоть, Фомин - не Баджо, а Динамо - не сборная Италии, равно как и Спартак - не бразильцы, но тем не менее...
    ))))

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13708

    Fusballer > derrik2000 3 минуты назад

    В Японии?! В США может?

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +19113

    derrik2000 > Fusballer 35 секунд назад

    Ой, не.
    В США, конечно. )))
    Благодарю за указание на ошибку.
    Всё таки есть ещё настоящие болельщики на сайте, которые любят, помнят и ценят ФУТБОЛ!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +965

    qawzsexdr 4 минуты назад

    Зато путеводители нарисовали, и интервью о конкуренции раздавали на право на лево

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15836

    житель СПб 7 минут назад

    Очень хорошо и красиво Жиго прощается с клубом и болельщиками!

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14135

    NewLife 7 минут назад

    Поздравления всем спартачам с очередным достижением команды. Если говорить в общем по сезону, то череда тренерских глупостей с составом и заменами, а также бомже судейские подлости, привели к непростительно большой потере очков. В плюс можно отнести появление в основном составе новых перспективных игроков, особо отмечу креативного и техничного Игнатова, трудягу Пруцева, улучшающего игру Литвинова. Спасибо Промесу, оправдал надежды.

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13708

    Fusballer > NewLife 7 минут назад

    Да, Антоха молодец! Решает моменты!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15836

    житель СПб > NewLife 54 секунды назад

    Хоть сегодня спокойно радуйтесь и не трогайте Чемпиона России!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31651

    VVM1964 > NewLife 3 секунды назад

    Теперь, немного отойдя от первых минут - могу выделить в этом матче Игнатова ( наверное лучший матч в сезоне ), Соболева ( сегодня был не дельфин, а настоящий форвард ), Пруцев хорош, Литвинов. Потерялся Мозес, не впечатлил Промес, но отлично использовал предоставившийся момент, Хлусевичу наверное место в середине и в разрушении, чем ближе к атаке. ОЧЕНЬ расстроило отсутствие на поле Бакаева( даже на замену, а это больше чем сигнал, что он уйдет ) - думаю какая-то С У К А там явно не хочет видеть его в команде и если это, по слухам Зарема - то больше ни слова в её защиту !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +173

    kostilio 8 минут назад

    Ураааааа))))

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +140

    Legion-o 8 минут назад

    Динамо не нужен тренер, а нужен МОТИВАТОР, каким был Воронин! Результат закономерен!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11