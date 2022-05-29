«Спартак» и «Динамо» назвали составы на финал Кубка России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на финал Кубка России.
«Спартак»: Максименко, Литвинов, Жиго, Джикия, Мозес, Мартинс, Пруцев, Хлусевич, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Кофрие, Маслов, Рассказов, Классен, Денисов, Зобнин, Умяров, Бакаев, Николсон.
«Динамо»: Лещук, Варела, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин, Захарян, Шиманьски, Скопинцев, Смолов, Тюкавин.
Запасные: Шунин, Плиев, Моро, Сазонов, Лесовой, Грулев, Макаров, Осокин, Кутицкий, Сулаквелидзе, Гладышев, Лаксальт.
- Матч пройдет сегодня в «Лужниках». Начало – в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Источник: сайт РПЛ