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«Спартак» и «Динамо» назвали составы на финал Кубка России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на финал Кубка России.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Жиго, Джикия, Мозес, Мартинс, Пруцев, Хлусевич, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Кофрие, Маслов, Рассказов, Классен, Денисов, Зобнин, Умяров, Бакаев, Николсон.

«Динамо»: Лещук, Варела, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин, Захарян, Шиманьски, Скопинцев, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Плиев, Моро, Сазонов, Лесовой, Грулев, Макаров, Осокин, Кутицкий, Сулаквелидзе, Гладышев, Лаксальт.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт РПЛ

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Сегодня, 16:00
Комментарии5
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    Рейтинг: +19543

    Аvenger 16 минут назад

    Буду болеть за Спартак(Ленинград) баскетбол Чемпион СССР и за
    Динамо(Вологда) футбол.
    Увы! Данных клубов уже нет.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2728

    Беспонтий 17 минут назад

    "Нет, мне эти игры не нравятся.
    Вы сражайтесь, а я подожду.
    Потерпи, ротмистр.
    Немного осталось.
    ---.
    Скорей бы вы друг дружку ухлопали."(с)

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +199

    кaстрюлька 32 минуты назад

    За кого сегодня Левников с Безбородовым ?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3288

    Enter2006 34 минуты назад

    Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак на первом месте!
    Эй Спартак - давай вперёд, вся Москва победы ждёт!
    ВПЕРЁЁД СПАРТАК, ВПЕРЁЁД СПАРТАК, ВПЕРЁЁД СПАРТАК!!!!!

    1
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    Рейтинг: +974

    ВасяК 41 минуту назад

    Вперёд Спартак!!!

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