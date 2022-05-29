Бензема: «Реал» преподал урок всему миру»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Я горжусь тем, чего достиг в этом сезоне. Думаю, лучше выступить было нельзя. Мы преподали урок всему миру и показали, что живы.

«Золотой мяч»? Посмотрим», – сказал Бензема.

«Реал» в этом сезоне выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.

Француз стал лучшим бомбардиром в Примере и ЛЧ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?