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Бензема: «Реал» преподал урок всему миру»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Я горжусь тем, чего достиг в этом сезоне. Думаю, лучше выступить было нельзя. Мы преподали урок всему миру и показали, что живы.

«Золотой мяч»? Посмотрим», – сказал Бензема.

  • «Реал» в этом сезоне выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.
  • Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
  • Француз стал лучшим бомбардиром в Примере и ЛЧ.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии2
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    Рейтинг: +24318

    bset 1 час назад

    Что за урок?

    1
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    ...
    Рейтинг: +84

    NET VOINE > bset 1 час назад

    Наверное урок везения.)))

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