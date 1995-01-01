«Уровень финала Лиги чемпионов». Стали известны детали трансляции матча «Спартак» – «Динамо»

Уровень финала Лиги чемпионов в чём? С плохой организацией в Париже? С тем что тысячи безбилетников прорвались на стадион, а кто купил вовремя билеты не смог попасть на матч и таких много? Столкновения с полицией? Слезоточивый газ? Или после матча какие были волнения нам нужны? Неееет, нам не нужно как: "уровень финала Лиги чемпионов", нам нужно в разы лучше!!!
Организаторы финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» рассказали, как «Матч ТВ» будет показывать матч.
«200 человек, 44 камеры и звук Dolby 5.1 – так «Матч ТВ» покажет финал Кубка России. Трансляция игры будет на уровне финала Лиги чемпионов.
Всего задействуют 44 камеры.
«Матч ТВ» будет транслировать звук в формате Dolby 5.1. Так что услышите даже шепот игроков в стенке. А работать над показом дерби будут 200 человек, две лучших передвижных телевизионных станции и семь машин со специальной техникой.
Комментаторы – Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель», – сообщили организаторы.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.
- Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
- «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?