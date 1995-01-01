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«Уровень финала Лиги чемпионов». Стали известны детали трансляции матча «Спартак» – «Динамо»

Организаторы финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» рассказали, как «Матч ТВ» будет показывать матч.

«200 человек, 44 камеры и звук Dolby 5.1 – так «Матч ТВ» покажет финал Кубка России. Трансляция игры будет на уровне финала Лиги чемпионов.

Всего задействуют 44 камеры.

«Матч ТВ» будет транслировать звук в формате Dolby 5.1. Так что услышите даже шепот игроков в стенке. А работать над показом дерби будут 200 человек, две лучших передвижных телевизионных станции и семь машин со специальной техникой.

Комментаторы – Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель», – сообщили организаторы.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Кубка России

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Сегодня, 11:12
Комментарии3
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    Рейтинг: +3285

    Enter2006 23 минуты назад

    Уровень финала Лиги чемпионов в чём? С плохой организацией в Париже? С тем что тысячи безбилетников прорвались на стадион, а кто купил вовремя билеты не смог попасть на матч и таких много? Столкновения с полицией? Слезоточивый газ? Или после матча какие были волнения нам нужны? Неееет, нам не нужно как: "уровень финала Лиги чемпионов", нам нужно в разы лучше!!!

    1
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    ...
    Рейтинг: +3576

    Gek Dement > Enter2006 11 минут назад

    Да, вот тоже зашёл спросить, а будет ли слезоточивый газ в программе..)

    1
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  • ...
    Рейтинг: +2717

    Беспонтий 2 часа назад

    " семь машин со специальной техникой"
    настораживает

    меня при звуке спец
    теперь хватает дрожь
    вот и сейчас как холодом подуууло
    спецтранс метёт за окнами
    и в телевизоре спецы
    нет пистолета
    лечь виском на дуло

    3
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