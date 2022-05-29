«Уровень финала Лиги чемпионов». Стали известны детали трансляции матча «Спартак» – «Динамо»

Организаторы финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» рассказали, как «Матч ТВ» будет показывать матч.

«200 человек, 44 камеры и звук Dolby 5.1 – так «Матч ТВ» покажет финал Кубка России. Трансляция игры будет на уровне финала Лиги чемпионов.

Всего задействуют 44 камеры.

«Матч ТВ» будет транслировать звук в формате Dolby 5.1. Так что услышите даже шепот игроков в стенке. А работать над показом дерби будут 200 человек, две лучших передвижных телевизионных станции и семь машин со специальной техникой.

Комментаторы – Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель», – сообщили организаторы.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

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