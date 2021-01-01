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«Спартак» – «Динамо»: у хозяев кубки выигрывали 2 футболиста, у гостей – 5

В 17:00 по Москве начнется финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». В составе обеих команд есть футболисты с опытом успешных сезонов в кубках разных стран.

У «Динамо»:

У «Спартака»:

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Источник: Бомбардир.ру

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