«Спартак» – «Динамо»: у хозяев кубки выигрывали 2 футболиста, у гостей – 5

В 17:00 по Москве начнется финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». В составе обеих команд есть футболисты с опытом успешных сезонов в кубках разных стран.

У «Динамо»:

У «Спартака»:

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?