«Спартак» – «Динамо»: у хозяев кубки выигрывали 2 футболиста, у гостей – 5

В 17:00 по Москве начнется финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». В составе обеих команд есть футболисты с опытом успешных сезонов в кубках разных стран.
У «Динамо»:
- Диего Лаксальт (Кубок Шотландии);
- Гильермо Варела (Кубок Англии);
- Никола Моро (Кубок Хорватии);
- Себастьян Шиманьски (Кубок Польши);
- Федор Смолов (Кубок России).
У «Спартака»:
- Кристофер Мартинс Перейра (Кубок Швейцарии);
- Виктор Мозес (Кубок Англии).
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Источник: Бомбардир.ру