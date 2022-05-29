Куртуа: «Меня многие не любили, но теперь я победитель»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).

«Самый важный сейв был, когда пробил Садио Мане, а мяч отскочил в штангу.

Недавно меня не включили в топ-10 лучших вратарей. После такого сезона, наверное, меня всe-таки стоит включить.

После моего первого сезона в Мадриде многие не любили меня, но теперь я победитель. Классный камбэк», – сказал Куртуа.

Бельгиец сделал в парижском матче 9 сейвов. Его признали игроком встречи.

Это 1-й титул ЛЧ для Куртуа.

Бельгиец в «Реале» с 2018 года.

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