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Куртуа: «Меня многие не любили, но теперь я победитель»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).

«Самый важный сейв был, когда пробил Садио Мане, а мяч отскочил в штангу.

Недавно меня не включили в топ-10 лучших вратарей. После такого сезона, наверное, меня всe-таки стоит включить.

После моего первого сезона в Мадриде многие не любили меня, но теперь я победитель. Классный камбэк», – сказал Куртуа.

  • Бельгиец сделал в парижском матче 9 сейвов. Его признали игроком встречи.
  • Это 1-й титул ЛЧ для Куртуа.
  • Бельгиец в «Реале» с 2018 года.

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Источник: «Чемпионат»

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