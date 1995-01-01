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«У нас есть шанс изменить историю клуба, поколений и каждого из нас». «Динамо» выпустило промо к финалу Кубка России

Пресс-служба «Динамо» выпустила видеоролик перед финалом Кубка России против «Спартака». В нем вспоминается последняя победа москвичей в турнире, которая датирована 1995 годом.

«Я хочу так же!

1995 год – время, когда кто-то из нас был совсем юн, кто-то молод, а кто-то вовсе ещe не появился на свет. В тот год динамовцы завоевали свой первый, и пока единственный, Кубок России.

Завтра у нас есть шанс изменить историю клуба, поколений и каждого из нас.

Вперeд за кубком!» – написали динамовцы.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале завтра, 29 мая, в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +64790

    portero 1 час назад

    Давайте 5:5 играйте и пенальти штук по 15...
    Чтоб народ получил зрелище!!!!

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    Рейтинг: +978

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    Сольют матч Спартаку.

    0
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    Рейтинг: +2696

    Беспонтий 2 часа назад

    у вас есть шанс чтоб победить
    и каждого из вас
    зачислить в википедию
    и он даётся только раз


    гоните федю

    3
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