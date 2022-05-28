«У нас есть шанс изменить историю клуба, поколений и каждого из нас». «Динамо» выпустило промо к финалу Кубка России

Пресс-служба «Динамо» выпустила видеоролик перед финалом Кубка России против «Спартака». В нем вспоминается последняя победа москвичей в турнире, которая датирована 1995 годом.

«Я хочу так же!

1995 год – время, когда кто-то из нас был совсем юн, кто-то молод, а кто-то вовсе ещe не появился на свет. В тот год динамовцы завоевали свой первый, и пока единственный, Кубок России.

Завтра у нас есть шанс изменить историю клуба, поколений и каждого из нас.

Вперeд за кубком!» – написали динамовцы.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале завтра, 29 мая, в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?