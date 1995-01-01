«У нас есть шанс изменить историю клуба, поколений и каждого из нас». «Динамо» выпустило промо к финалу Кубка России

Давайте 5:5 играйте и пенальти штук по 15...
Чтоб народ получил зрелище!!!!
Пресс-служба «Динамо» выпустила видеоролик перед финалом Кубка России против «Спартака». В нем вспоминается последняя победа москвичей в турнире, которая датирована 1995 годом.
«Я хочу так же!
1995 год – время, когда кто-то из нас был совсем юн, кто-то молод, а кто-то вовсе ещe не появился на свет. В тот год динамовцы завоевали свой первый, и пока единственный, Кубок России.
Завтра у нас есть шанс изменить историю клуба, поколений и каждого из нас.
Вперeд за кубком!» – написали динамовцы.
- «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале завтра, 29 мая, в «Лужниках».
- Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.
- «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?