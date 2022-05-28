«Спартак» выпустил промо к финалу Кубка России в стихах

«Спартак» опубликовал промо-ролик, посвященный финалу Кубка России против «Динамо».

В видео в стихах рассказывается обо всех успехах команды в этом турнире с учетом эпохи СССР.

Ролик начинается и заканчивается одними словами: «Сейчас все прямо как в 50-м. Кубок страны. Финал в Москве. «Спартак» – «Динамо».

Команды разыграют трофей в воскресенье, 29 мая.

Матч состоится в «Лужниках», начало – в 17:00 мск.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?