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«Спартак» выпустил промо к финалу Кубка России в стихах

«Спартак» опубликовал промо-ролик, посвященный финалу Кубка России против «Динамо».

В видео в стихах рассказывается обо всех успехах команды в этом турнире с учетом эпохи СССР.

Ролик начинается и заканчивается одними словами: «Сейчас все прямо как в 50-м. Кубок страны. Финал в Москве. «Спартак»«Динамо».

  • Команды разыграют трофей в воскресенье, 29 мая.
  • Матч состоится в «Лужниках», начало – в 17:00 мск.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7435

    vladik12 14 минут назад

    Пусть и на поле будет настоящая, элитарная футбольная поэзия, а не унылая проза. Как порой бывает у "Бзенита".

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    Рейтинг: +2666

    Беспонтий 19 минут назад

    да лучше бы назаров написал примерно как раньше

    «Как хорошо, что я не за «Зенит».
    Какое счастье, что не опорочен
    И что кислотный нестерпимый стыд
    Меня не поднимает среди ночи.
    Победа эта вовсе не для вас!Не ваши эти кубок и медали!
    О вас не думали – был выполнен заказ,
    А вы случайно около стояли."

    бу-бу

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