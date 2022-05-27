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  • Вилков: «Меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров»

Вилков: «Меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров»

27 мая 2022, 23:28
18

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ.

«Не хотел сыпать соль на рану людям, упавшим в «лучшую лигу мира»: по себе знаю – неприятно читать негатив в свой адрес. Но после выхода интервью с Леонидом Слуцким у Василия Уткина хотелось сказать пару скромных слов. Не знаю, кто и что говорит про «Рубин», но в слове «позор» касательно вылета в ФНЛ есть доля правды.

Друзья прислали видео с матча «Рубин» – «Уфа» и подписали: «Болельщики «Рубина» бьют Слуцкого». На самом деле на видео была драка болельщиков. Но я сначала поверил, потому что не смотрел матч – в это время находился на стадионе в родном городе и переживал за сохранение прописки «Нижнего Новгорода». Но потом поймал себя на мысли, что это видео – весь сезон «Рубина»: клуб били все – кто и как хотел. Честно говоря, меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров.

Клуб с такой богатой историей не имел права вылетать в ФНЛ даже в самой тяжeлой ситуации. Вместо того чтобы сказать честно: «Я облажался, прости меня, народ Республики Татарстан. Не вели казнить», – Слуцкий чертит какие-то графики, показывает различные таблицы и льeт в уши о возрасте игроков и проблеме ушедших легионеров.

Пользуясь случаем, передаю привет усатому юристу «Рубина» и трясущемуся начальнику команды с громкой фамилией. Как говорится, футбольный бог – не Тимошка, видит немножко. Реально жалко болельщиков клуба, которые совсем недавно радовались успехам Курбана Бердыева. Сейчас – печалька», – сказал Вилков.

  • Слуцкий останется в «Рубине», несмотря на вылет в ФНЛ.
  • Он возглавляет «Рубин» с 2019 года.
  • Вилков с прошлого года пожизненно отстранен от судейства в России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Слуцкий Леонид Вилков Михаил
Комментарии (18)
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Plyash
1653687100
Поверь,Вилков,не тебя одного тошнит от Слуцкера,от этой бабы с ярмарки.
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portero
1653687497
Слуцкий денег хочет как и ты, работать хочется за большую зарплату...
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САДЫЧОК
1653692729
И вот , такое чудо Слуцкий-тренировал сборную ! Поймите , он и тогда был недотренером .
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моэм
1653716669
"Отмазка" про легионеров конечно лажа и Слуцкий это сам понимает ... а про то что Ген. директор Рубина , отсидевший 5 из 8,5 лет , распродавал команду начиная с 5 тура Лёня говорить просто не смеет ... а вы посмели бы "покатить бочку" на такого ?...то то же .
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jek718875
1653717349
Вот бы устроить бой на ринге:Вилков-Слуцкий,рейтинг был бы,как у финала ЛЧ
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ilichkadr
1653717718
В коем веке Вилков оказал прав.
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Garrincha58
1653720156
вилок раскрылся
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DOCTOR PENALTY
1653724588
Объективно, выдержанно, по делу. Даже если писал это не сам Вилков. ***
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fhnv
1653738818
Ни чего страшного....перезагрузятся. Динамо ,тоже вылетал
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Semargl18
1653808723
а вот нехер весь футбол строить от двух инакосранцев и не будет отлетать в фнл команда не готовая к игре без них.. Тоже мне Барса без Месси..
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