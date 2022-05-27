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Вилков: «Меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ.

«Не хотел сыпать соль на рану людям, упавшим в «лучшую лигу мира»: по себе знаю – неприятно читать негатив в свой адрес. Но после выхода интервью с Леонидом Слуцким у Василия Уткина хотелось сказать пару скромных слов. Не знаю, кто и что говорит про «Рубин», но в слове «позор» касательно вылета в ФНЛ есть доля правды.

Друзья прислали видео с матча «Рубин» – «Уфа» и подписали: «Болельщики «Рубина» бьют Слуцкого». На самом деле на видео была драка болельщиков. Но я сначала поверил, потому что не смотрел матч – в это время находился на стадионе в родном городе и переживал за сохранение прописки «Нижнего Новгорода». Но потом поймал себя на мысли, что это видео – весь сезон «Рубина»: клуб били все – кто и как хотел. Честно говоря, меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что «Рубин» вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров.

Клуб с такой богатой историей не имел права вылетать в ФНЛ даже в самой тяжeлой ситуации. Вместо того чтобы сказать честно: «Я облажался, прости меня, народ Республики Татарстан. Не вели казнить», – Слуцкий чертит какие-то графики, показывает различные таблицы и льeт в уши о возрасте игроков и проблеме ушедших легионеров.

Пользуясь случаем, передаю привет усатому юристу «Рубина» и трясущемуся начальнику команды с громкой фамилией. Как говорится, футбольный бог – не Тимошка, видит немножко. Реально жалко болельщиков клуба, которые совсем недавно радовались успехам Курбана Бердыева. Сейчас – печалька», – сказал Вилков.

  • Слуцкий останется в «Рубине», несмотря на вылет в ФНЛ.
  • Он возглавляет «Рубин» с 2019 года.
  • Вилков с прошлого года пожизненно отстранен от судейства в России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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27.05.2022 23:28
Комментарии3
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    Рейтинг: +24304

    bset 27 минут назад

    Каждый раз, когда бывшие судьи комментируют игру, вспоминается, как их работу комментируют игроки и тренеры) Дайте уже действующим судьям в эфире выступать) Много интересного узнаем))

    0
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    Рейтинг: +64747

    portero 36 минут назад

    Слуцкий денег хочет как и ты, работать хочется за большую зарплату...

    0
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    Рейтинг: +12567

    playsh 43 минуты назад

    Поверь,Вилков,не тебя одного тошнит от Слуцкера,от этой бабы с ярмарки.

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