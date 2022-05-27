Стало известно, когда начнется следующий розыгрыш чемпионата России.

Как сообщила пресс-служба «Крыльев Советов», новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

«Матчи первого тура РПЛ запланированы на 15-18 июля.

После утверждения календаря на сезон-2022/23 с указанием дат и соперников нашей команды он будет опубликован на сайте РПЛ и на официальных ресурсах «Крыльев Советов», – говорится в сообщении клуба.

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