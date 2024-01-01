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Три топ-клуба претендуют на форварда «Эвертона» Ришарлисона

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может летом оказаться в более статусном клубе.

25-летний футболист интересен «Реалу», «ПСЖ» и «Тоттенхэму».

Сам бразилец готов сменить команду, чтобы бороться за трофеи.

  • В прошедшем сезоне Ришарлисон забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.
  • Его контракт с «Эвертоном» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Daily Mail

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Сегодня, 14:21
Комментарии1
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    Рейтинг: +13658

    Fusballer 2 часа назад

    Тоттенхэм - топ-клуб?

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