Три топ-клуба претендуют на форварда «Эвертона» Ришарлисона

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может летом оказаться в более статусном клубе.

25-летний футболист интересен «Реалу», «ПСЖ» и «Тоттенхэму».

Сам бразилец готов сменить команду, чтобы бороться за трофеи.

В прошедшем сезоне Ришарлисон забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.

Его контракт с «Эвертоном» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?