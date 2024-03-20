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    «Я был на дне»: Ришарлисон рассказал, что спасло ему жизнь

    Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказал, что бывал в трудной жизненной ситуации.

    «Очень важно, чтобы в сборной Бразилии был психолог. Только футболисты знают, какое давление на них оказывается.

    У меня у самого была ситуация – я побывал на самом дне. У меня были несколько трудных месяцев с болями в паху. Мне сделали операцию, все стало хорошо. Работа с психологом спасла мне жизнь», – сказал Ришарлисон.

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    Источник: The Telegraph

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