«Я был на дне»: Ришарлисон рассказал, что спасло ему жизнь

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказал, что бывал в трудной жизненной ситуации.

«Очень важно, чтобы в сборной Бразилии был психолог. Только футболисты знают, какое давление на них оказывается.

У меня у самого была ситуация – я побывал на самом дне. У меня были несколько трудных месяцев с болями в паху. Мне сделали операцию, все стало хорошо. Работа с психологом спасла мне жизнь», – сказал Ришарлисон.