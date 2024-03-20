«Я был на дне»: Ришарлисон рассказал, что спасло ему жизнь

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказал, что бывал в трудной жизненной ситуации.
«Очень важно, чтобы в сборной Бразилии был психолог. Только футболисты знают, какое давление на них оказывается.
У меня у самого была ситуация – я побывал на самом дне. У меня были несколько трудных месяцев с болями в паху. Мне сделали операцию, все стало хорошо. Работа с психологом спасла мне жизнь», – сказал Ришарлисон.
- В этом сезоне у бразильца 26 матчей за «Тоттенхэм», 11 голов, 3 ассиста.
- Игрок стоит 40 миллионов евро.
- Ранее игрок выступал в АПЛ за «Уотфорд» и «Эвертон».