Мальдини: «Ибрагимович не собирается уходить на пенсию. Проблем с продлением контракта нет»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Мне сказали, что Златан не собирается уходить на пенсию этим летом. Проблем с подписанием нового контракта нет», – сказал Мальдини.

Действующий контракт с Ибрагимовичем рассчитан до 30 июня.

В октябре ему исполнится 41 год.

В минувшем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

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