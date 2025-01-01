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Мальдини: «Ибрагимович не собирается уходить на пенсию. Проблем с продлением контракта нет»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Мне сказали, что Златан не собирается уходить на пенсию этим летом. Проблем с подписанием нового контракта нет», – сказал Мальдини.

  • Действующий контракт с Ибрагимовичем рассчитан до 30 июня.
  • В октябре ему исполнится 41 год.
  • В минувшем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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