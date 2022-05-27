Мальдини: «Ибрагимович не собирается уходить на пенсию. Проблем с продлением контракта нет»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
«Мне сказали, что Златан не собирается уходить на пенсию этим летом. Проблем с подписанием нового контракта нет», – сказал Мальдини.
- Действующий контракт с Ибрагимовичем рассчитан до 30 июня.
- В октябре ему исполнится 41 год.
- В минувшем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: твиттер Фабрицио Романо