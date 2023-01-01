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Оздоев – об отказе «Ференцварошу»: «Бред, мы не общались с Черчесовым»

Полузащитник Магомед Оздоев опроверг информацию о том, что он отказался переходить в «Ференцварош».

«С удивлением прочитал новость о том, что якобы я отказал Черчесову, который позвал меня в «Ференцварош». Это бред, мы со Станиславом Саламовичем на эту тему не общались. Я сейчас отдыхаю, думаю, дней через 10 буду решать, где продолжить карьеру.

Кстати, хотел бы добавить, что у меня никогда не было и сейчас нет официального агента. Анзор Гаргаев, например — просто друг семьи. На меня выходит куча людей с разными предложениями, но авторизацию на ведение переговоров я никому не выдавал», — сказал Оздоев.

  • «Зенит» вчера объявил об уходе хавбека.
  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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