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Черчесов приглашал Оздоева в «Ференцварош», игрок отказал. Он хочет вернуться в Москву

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов связывался с полузащитником Магомедом Оздоевым сразу после его ухода из «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

Экс-тренер сборной России приглашал Оздоева в венгерский клуб, однако игрок отказался от перехода. Он предпочитает остаться в России и хочет вернуться в Москву.

В переходе Оздоева заинтересован ЦСКА – клуб несколько раз связывался с представителями футболиста. Также 29-летним хавбеком интересовались другие столичные клубы.

  • «Зенит» вчера объявил об уходе хавбека.
  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 14:07
Комментарии2
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    Рейтинг: +15501

    ilichkadr 1 час назад

    Другие столичные клубы это Спартак, Динамо, Локомотив, Торпедо....?

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    Рейтинг: +82

    Аден 1 час назад

    накуя оздойке в тебе ехать, он раз в пять в зарплатушке потеряет ежели к табе поедет.

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