Черчесов приглашал Оздоева в «Ференцварош», игрок отказал. Он хочет вернуться в Москву

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов связывался с полузащитником Магомедом Оздоевым сразу после его ухода из «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

Экс-тренер сборной России приглашал Оздоева в венгерский клуб, однако игрок отказался от перехода. Он предпочитает остаться в России и хочет вернуться в Москву.

В переходе Оздоева заинтересован ЦСКА – клуб несколько раз связывался с представителями футболиста. Также 29-летним хавбеком интересовались другие столичные клубы.

«Зенит» вчера объявил об уходе хавбека.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.

Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

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