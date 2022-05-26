Черчесов приглашал Оздоева в «Ференцварош», игрок отказал. Он хочет вернуться в Москву

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов связывался с полузащитником Магомедом Оздоевым сразу после его ухода из «Зенита», сообщает «РБ Спорт».
Экс-тренер сборной России приглашал Оздоева в венгерский клуб, однако игрок отказался от перехода. Он предпочитает остаться в России и хочет вернуться в Москву.
В переходе Оздоева заинтересован ЦСКА – клуб несколько раз связывался с представителями футболиста. Также 29-летним хавбеком интересовались другие столичные клубы.
- «Зенит» вчера объявил об уходе хавбека.
- Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
- Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»